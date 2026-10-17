Calor y viento avivan incendios en California

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San Francisco, Cal.- Varios incendios de matorrales ardían el viernes en el sur de California, avivados por un clima caluroso y ventoso que ha provocado algunas evacuaciones y que dejó a decenas de miles de personas en el estado sin electricidad luego que se les cortara la energía.

Un incendio en Malibú, una localidad costera al oeste de Los Ángeles, motivó órdenes y advertencias de evacuación para una amplia franja de las montañas de Santa Mónica.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el viernes se esperaban vientos de 32 a 56 km/h (20 a 35 mph), con ráfagas que, según el pronóstico, alcanzarían de 80 a 112 km/h (50 a 70 mph) en algunas zonas.

"Con los niveles de humedad en descenso, se favorece una amenaza crítica de condiciones meteorológicas propicias para incendios", señaló el servicio meteorológico.

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Más de 400 bomberos combatieron durante la noche el incendio Bryson, que ayer abarcaba 59 hectáreas y estaba contenido en un 17%. Había amenazado un centro de detención juvenil y rehabilitación del condado Los Ángeles, que fue evacuado la noche del pasado jueves.

"Los vientos fuertes y las condiciones muy secas seguirán haciendo que los inicios de incendios se propaguen rápidamente, así que instamos a todos a mantenerse vigilantes", indicó Kevin McGowan, director de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado Los Ángeles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien enfrentó críticas por la respuesta de su ciudad a los incendios mortales de 2025, ordenó al Departamento de Bomberos que despliegue personal y equipo antes de la llegada de los vientos. El Departamento de Bomberos también solicitó ayuda a la oficina estatal de servicios de emergencia.