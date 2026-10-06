Trump se burla de reacción de Sheinbaum por "golfo de América"
El presidente estadounidense argumentó que la mayor parte de la costa del golfo es de EE.UU.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este martes de la reacción de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, cuando el año pasado él decretó el cambio de nombre del golfo de México por el de "golfo de América".
"Fue un momento un poco complicado cuando hice eso. Recibí una llamada de la presidenta de México. Era una mujer muy agradable, hermosa, con una voz preciosa, y me dijo: 'No, no, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es así'", relató Trump durante un evento con miembros de la Marina en el puerto de Baltimore (Maryland).
"'Lo siento, señora. Es así. Cambiamos el nombre del golfo de México por el de golfo de América. Así es. Lo siento'", prosiguió el republicano.
El mandatario procedió después a argumentar que el golfo se compone mayormente de costa estadounidense.
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"Nosotros tenemos el 93 % de la costa. Ellos tienen el 7 %, y nunca me pareció lógico que se llamara golfo de México", aseguró Trump.
La afirmación del mandatario es falsa, puesto que los kilómetros de litoral en el golfo son, según los diferentes cálculos que existen, casi los mismos para Estados Unidos que para México, que es de hecho el país que tiene una cantidad ligeramente superior de costa según estos análisis.
La presidenta mexicana ha rechazado en numerosas ocasiones el nombre de "golfo de América" y asegurado que el mundo sigue llamándolo golfo de México pese a las decisiones de Trump.
La jefa de Estado incluso llegó a ironizar sobre la posibilidad de llamar a Estados Unidos "América mexicana".
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