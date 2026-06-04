Reporta Conagua niveles altos en presas de SLP

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La Dirección de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en San Luis Potosí informó que los principales embalses del estado presentan niveles de almacenamiento por encima de los registrados durante los últimos tres años y dentro de los promedios históricos para esta época, lo que brinda un panorama favorable para la disponibilidad de agua en la entidad.

De acuerdo con las mediciones realizadas por personal técnico de CONAGUA, los niveles actuales de almacenamiento son los siguientes:

- Gonzalo N. Santos (El Peaje): 90.6%

- Potosino: 68.3%

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- San José: 66.0%

- Cañada del Lobo: 59.0%

- La Lajilla: 81.9%

- La Muñeca: 80.8%

- Ing. Valentín Gama: 35.7%

- El Realito: 51.2%

Estos datos son obtenidos mediante el monitoreo permanente que realiza personal de CONAGUA en cada uno de los embalses, verificando diariamente sus niveles de almacenamiento y el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Asimismo, los pronósticos meteorológicos prevén lluvias favorables para las próximas semanas, condición que podría contribuir a fortalecer las reservas de agua en las diferentes regiones del estado.

Ante la temporada de lluvias y la posible influencia de tormentas tropicales y huracanes, personal de la CONAGUA mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones hidrológicas de San Luis Potosí, realizando monitoreos en ríos y presas para informar oportunamente a la población y apoyar las acciones preventivas de protección civil.