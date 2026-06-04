Venderán la casa de Silvia Pinal

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La emblemática casa de

, ubicada en la exclusiva zona de

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en la Ciudad de México, se pondrá a la venta, en esta propiedad, en la que también vivió por muchos años,, la asistente de la actriz, fue la adoración de la diva de la época de Oro del cine mexicano, por lo que "Efi" lamenta queLa decisión fue tomada por los dosde dicha casa,, los dos hijos que la famosa actriz tuvo con el cantante Enrique Guzmán.En la casa fue diseñada por el arquitecto, es considerada unadel espectáculo y delmexicano, ahí vivió sus últimos momentos, celebró muchos cumpleaños y compartió momentos con amigos, colegas y con, quien además de ser su mano derecha, se convirtió en una entrañable amiga.adquirió elenutilizando el adelanto económico que recibió por protagonizar la película "". Fue una de las primeras residencias edificadas en, quienla decisión, recuerda que su jefasolía contar cómo había adquirido elentonces, cuando todo estaba ay no había nadie más en ese lugar.-----¿Por qué se va a vender la casa deTras ladeen, losde la actriz, sus hijos, habrían decidido arreglar detalles de la casa de su madre para después ponerla en venta, desean que se la quede alguien que la sepa valorar., quien fue cuestionada por la reciente declaración deal respeto de la venta,la decisión de los, pues dice que ellos sí podrían costear elde la propiedad."Es una lástima que, la señora adoraba su casa, la amaba de tal manera que...", admitió.Dice que seguramente a su jefapara nada que la propiedad se pusiera en venta, puespara podercomo la tenía."Claro que no, adoraba su casa, ellaque iban a".Incluso, "Efi" contó que un día le dijo a su jefa: "si usted me regalara esta casa no me haría ningún favor porque vale mucho el".A lo que Pinal le respondió:"Pero Efi,'"."Es unapara mí", admitió Ramos, quien considera que el que la vayan a poner a la venta no es por falta de valor sentimental, sino que realmentepara estar ahí, para, y confiesa que ella sí la disfrutó mucho."La casa la disfruté más yo que muchos que son de ahí porque yo estabaahí", admitió.