John Brennan demanda a administración Trump por investigaciones

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WASHINGTON (AP) — El exdirector de la CIA John Brennan demandó a la administración Trump el miércoles, solicitando una orden judicial que obligue a los funcionarios a preservar los registros de las investigaciones que considera vengativas y que, según él, lo están señalando por una "conducta criminal fantasma".

John Brennan demanda administración Trump por investigaciones

Brennan sostuvo en la demanda que esos registros serían esenciales para preparar su defensa por motivos de procesamiento vindicativo en caso de que, en el futuro, la administración republicana presente una acusación formal en su contra. Sus abogados dijeron que esa defensa estaría respaldada por más de 100 declaraciones verbales o escritas que el presidente Donald Trump ha hecho desde 2017 arremetiendo contra Brennan y por las directivas del mandatario republicano a su Departamento de Justicia para iniciar casos "sin tener en cuenta la justificación fáctica o legal".

"Para considerar plenamente esas mociones, el juez revisor tendría que examinar minuciosamente las motivaciones de los funcionarios del Departamento de Justicia que ordenaron, supervisaron o llevaron a cabo esas acciones, para determinar si violaron los derechos del director Brennan y, en particular, si estuvieron motivadas por el deseo de procesarlo de manera vindicativa como un acto de represalia", escribieron los abogados de Brennan en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington.

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Investigaciones en Florida y funcionarios involucrados

Los demandados son el presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios de las fuerzas del orden de su administración, entre ellos el secretario de Justicia interino Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y los fiscales en Florida que han estado supervisando investigaciones relacionadas con Brennan y otros exfuncionarios del gobierno considerados adversarios de Trump.

La demanda dice que Brennan enfrenta investigaciones separadas con sede en Florida, incluida una que examina si hizo una declaración falsa al Congreso relacionada con una evaluación de agencias de inteligencia que documenta la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, cuando Trump derrotó a la demócrata Hillary Clinton. La otra investigación busca determinar si exfuncionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia conspiraron para socavar a Trump, incluso durante el curso de la investigación sobre la interferencia rusa.

No se han presentado cargos. El Departamento de Justicia ha negado que sus investigaciones son por fines políticos.