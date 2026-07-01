Dos personas escalan antena Empire State y son arrestadas

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NUEVA YORK (AP) — Dos personas escalaron a la cima de la antena del Edificio Empire State y desplegaron una pancarta sobre "el poder del amor" al mediodía del miércoles, antes de empezar a descender, abrazándose, tomándose selfis y, finalmente, siendo arrestadas.

Detalles confirmados del incidente

Vestidas de negro y con mascarillas —pero, al parecer, sin arneses—, ambas se equilibraron sobre una repisa estrecha y parecieron besarse en lo alto de la antena del rascacielos neoyorquino, que se eleva 443 metros (1.454 pies) sobre el centro de Manhattan, según mostraron imágenes de video de un helicóptero de noticias. La pancarta, en la que se leía "cuando el poder del amor es más que el amor al poder, el mundo conoce la paz", ondeaba con el viento.

Poco después de las 12:30 de la tarde, comenzaron a bajar, avanzando con eficacia por la estructura reticulada de metal hasta una repisa más ancha, donde una de las personas pareció instalar un equipo electrónico y se arrodilló. Después de que se besaran de nuevo y se abrazaran, la otra persona se tomó selfis con la mano izquierda extendida, como si estuviera examinando un anillo.

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Reacciones y seguridad en el Empire State

La policía detuvo a las dos personas que escalaron después de la 1 de la tarde; sus nombres no han sido divulgados. Nadie resultó herido, indicó la policía.

Los transeúntes miraban boquiabiertos desde las aceras cerca de la torre de oficinas Art Deco.

"Es una locura, es como si fuera una película", expresó Jonathan Roman, un turista que visitaba desde la ciudad escocesa de Glasgow. Él y su hijo de 15 años tenían boletos para subir a una de las plataformas de observación, pero llegaron y encontraron el edificio bloqueado por la policía.

Aun así, el espectáculo era "probablemente más emocionante que subir a la plataforma de observación por segunda vez", razonó Roman.

Los oficinistas del edificio se preguntaban cómo la pareja logró llegar a la antena en un local donde a los visitantes se les revisa y se les dice que no lleven paquetes grandes, equipo deportivo, disfraces o mascarillas, entre otros artículos.

"No puedo creer que hayan pasado por seguridad", dijo Jessica Kaplan, quien trabaja en una empresa con oficinas en el edificio.

No estaba claro cómo la pareja obtuvo acceso a la antena, que se eleva muy por encima de las áreas públicas del edificio de 102 pisos. La administración del edificio dijo en un comunicado que el episodio fue "no autorizado" y no representó peligro para nadie en el edificio, pero no abordó preguntas sobre cómo las dos personas llegaron a la antena y qué interacciones, si las hubo, tuvieron con los trabajadores de seguridad.

En el pasado, temerarios han escalado la antena y otras partes del Empire State. Esos ascensos han sido en gran medida no autorizados, pero el actor y músico Jared Leto recibió permiso de subir hasta la base de la antena desde el piso 86 en 2023 para promocionar una gira.