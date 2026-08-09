logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

China, lista para el tifón Dolphin

Ordenan cierre de escuelas y actividades turísticas

Por AP

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
A
China, lista para el tifón Dolphin
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Beijing, China.- Las autoridades del este de China cerraron escuelas y sitios turísticos mientras el tifón Dolphin avanzaba hacia tierra firme.

      Se estima que los vientos máximos sostenidos de la tormenta alcanzan los 162 kilómetros por hora. Dolphin descargará fuertes lluvias, lo que acarrea un riesgo de inundaciones graves, así como de esclavos, y se espera que a última hora del domingo afecte a la provincia de Zhejiang y al norte de la vecina provincia de Fujian. Shanghái también está en la trayectoria del tifón.

      Los meteorólogos pronosticaron que algunas zonas podrían recibir entre 200 y 400 milímetros (7.9–15.7 pulgadas) de lluvia en los próximos días.

      Las autoridades nacionales declararon una respuesta de emergencia de grado III, el segundo nivel más bajo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Muchos destinos turísticos de Zhejiang permanecen cerrados desde ayer, y se han suspendido la actividad acuática, incluidos los ferris y los cruceros.

      Las autoridades de la ciudad de Ningbo, una de las más grandes de la provincia, ordenaron el cierre de las escuelas y otras instalaciones educativas este fin de semana y la suspensión de todas las actividades relacionadas con el agua. Unas 800 embarcaciones están atracadas en el puerto.

      El sistema se intensificó con vientos máximos sostenidos que pasaron al nivel 15, con rachas de entre 170 y 180 km/h, y se prevé que siga fortaleciéndose pudiendo alcanzar la categoría de supertifón, aunque perderá intensidad antes de tocar tierra.

      El pronóstico oficial apunta a que Dolphin avance hacia el oeste tras haber cruzado este viernes las islas japonesas de Ryukyu, entre después en el mar de China Oriental, antes de aproximarse gradualmente a la costa china.

      En Zhejiang, las autoridades marítimas aumentaron la mañana del viernes la respuesta de emergencia al nivel naranja, además de suspender 162 rutas de ferris y 193 proyectos de construcción en el mar y ordenar el regreso a puerto de 474 embarcaciones.

      La Administración de Seguridad Marítima de Fujian activó también por su parte una respuesta de emergencia de nivel naranja, mientras Cantón anunció controles al tráfico naval hacia el norte por la entrada meridional del estrecho de Taiwán.

      Las islas del sur de Japón registraron el viernes vientos de hasta 150 kilómetros por hora con la llegada de Dolphin, que dejó tres personas heridas leves, cortes de electricidad en miles de hogares y cientos de vuelos cancelados.

      El tifón se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Irán impone nuevas condiciones para reabrir estrecho de Ormuz
      Irán impone nuevas condiciones para reabrir estrecho de Ormuz

      Irán impone nuevas condiciones para reabrir estrecho de Ormuz

      SLP

      AP

      Un misil iraní impactó un barco de ADNOC en el estrecho de Ormuz sin causar víctimas.

      Senado de EE.UU. levanta sesión tras bloqueo por ley electoral de Trump
      Senado de EE.UU. levanta sesión tras bloqueo por ley electoral de Trump

      Senado de EE.UU. levanta sesión tras bloqueo por ley electoral de Trump

      SLP

      AP

      Trump intensificó su presión sobre el líder de mayoría John Thune para avanzar en la legislación electoral.

      Abelardo de la Espriella asume presidencia de Colombia
      Abelardo de la Espriella asume presidencia de Colombia

      Abelardo de la Espriella asume presidencia de Colombia

      SLP

      AP

      El conservador Abelardo de la Espriella tomó posesión en Cali, marcando un cambio en la sede tradicional de la investidura.

      ICE implementa cámaras corporales para control migratorio
      ICE implementa cámaras corporales para control migratorio

      ICE implementa cámaras corporales para control migratorio

      SLP

      PULSO

      ICE planea equipar a todos sus agentes con cámaras corporales para finales de agosto, buscando mayor transparencia.