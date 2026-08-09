China, lista para el tifón Dolphin

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Beijing, China.- Las autoridades del este de China cerraron escuelas y sitios turísticos mientras el tifón Dolphin avanzaba hacia tierra firme.

Se estima que los vientos máximos sostenidos de la tormenta alcanzan los 162 kilómetros por hora. Dolphin descargará fuertes lluvias, lo que acarrea un riesgo de inundaciones graves, así como de esclavos, y se espera que a última hora del domingo afecte a la provincia de Zhejiang y al norte de la vecina provincia de Fujian. Shanghái también está en la trayectoria del tifón.

Los meteorólogos pronosticaron que algunas zonas podrían recibir entre 200 y 400 milímetros (7.9–15.7 pulgadas) de lluvia en los próximos días.

Las autoridades nacionales declararon una respuesta de emergencia de grado III, el segundo nivel más bajo.

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Muchos destinos turísticos de Zhejiang permanecen cerrados desde ayer, y se han suspendido la actividad acuática, incluidos los ferris y los cruceros.

Las autoridades de la ciudad de Ningbo, una de las más grandes de la provincia, ordenaron el cierre de las escuelas y otras instalaciones educativas este fin de semana y la suspensión de todas las actividades relacionadas con el agua. Unas 800 embarcaciones están atracadas en el puerto.

El sistema se intensificó con vientos máximos sostenidos que pasaron al nivel 15, con rachas de entre 170 y 180 km/h, y se prevé que siga fortaleciéndose pudiendo alcanzar la categoría de supertifón, aunque perderá intensidad antes de tocar tierra.

El pronóstico oficial apunta a que Dolphin avance hacia el oeste tras haber cruzado este viernes las islas japonesas de Ryukyu, entre después en el mar de China Oriental, antes de aproximarse gradualmente a la costa china.

En Zhejiang, las autoridades marítimas aumentaron la mañana del viernes la respuesta de emergencia al nivel naranja, además de suspender 162 rutas de ferris y 193 proyectos de construcción en el mar y ordenar el regreso a puerto de 474 embarcaciones.

La Administración de Seguridad Marítima de Fujian activó también por su parte una respuesta de emergencia de nivel naranja, mientras Cantón anunció controles al tráfico naval hacia el norte por la entrada meridional del estrecho de Taiwán.

Las islas del sur de Japón registraron el viernes vientos de hasta 150 kilómetros por hora con la llegada de Dolphin, que dejó tres personas heridas leves, cortes de electricidad en miles de hogares y cientos de vuelos cancelados.

El tifón se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.