China reduce la brecha tecnológica con EU

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Hong Kong.- A medida que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial reaviva el debate sobre sus riesgos, Estados Unidos y China siguen compitiendo para desarrollar modelos cada vez más potentes.

Estados Unidos ha superado a China y otros países en capacidades de modelos de IA, investigación, citas y otras áreas. China se ha puesto al día rápidamente como superpotencia de la IA, aun cuando las restricciones lideradas por EU han impedido que China acceda a algunas de las tecnologías más avanzadas, incluidos los chips de vanguardia y las máquinas para fabricarlos.

Expertos e informes recientes, como uno del Instituto Stanford para Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano, señalan que China ha surgido como un contrapeso de IA frente a Estados Unidos y que este año parece estar borrando la ventaja estadounidense.

"La brecha entre los modelos de Estados Unidos y los chinos es estrecha y frágil", manifestó Samm Sacks, investigadora principal del Instituto para Estados Unidos, China y el Futuro de los Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins.

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El debate actual sobre la tecnología cobra mayor importancia ante la esperada visita del presidente chino Xi Jinping a Washington este mes para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump,.