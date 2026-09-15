logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Chocan China y EU sobre la IA

Beijing y Washington están en plena carrera por el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Por EFE

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Chocan China y EU sobre la IA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pekín/Washington.- El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se topó con la carrera por su dominio entre Estados Unidos y China: mientras el presidente Donald Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden más normas y defendió el liderazgo estadounidense, Pekín acusó a Washington de esconder una agenda para frenar su desarrollo tecnológico y abogó por una IA "abierta".

      La controversia llega después de que el fundador de Anthropic, Dario Amodei, pidiera un "ritmo más lento" en el desarrollo de modelos avanzados, posición respaldada por otros directivos de grandes tecnológicas como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), aunque contestada por el presidente de su propio país.

      Frente a estos posicionamientos, Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular esta herramienta, al considerar que Estados Unidos está "liderando ante China en IA", es "el país más sofisticado del mundo" y él desea "mantenerlo de esa manera".

      "La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      China respondió a través de una editorial del diario oficialista Global Times, dependiente de un órgano del Partido Comunista de China (PCCh), donde acusó a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de esconder tras esta llamada a la prudencia un "manual de guerra fría" contra la IA china.

      Según el rotativo, el llamamiento de Amodei contiene una "agenda oculta" que buscaría "estrangular" el desarrollo chino, con medidas como la prohibición de venta de chips avanzados, para ampliar la brecha tecnológica, y solo después negociar con Pekín una ralentización del sector.

      Esta lectura se sustenta en el propio texto del director ejecutivo de Anthropic, que planteó una estrategia en tres fases orientada a regular el ritmo de la tecnología sin ceder la ventaja estratégica a países como China.

      Pekín, lejos de buscar ralentizar su tecnología, trata de liderar su desarrollo más allá de sus fronteras: este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza "precisa y efectiva" de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita
      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

      SLP

      EFE

      El secretario Troy Meink destaca la necesidad de innovar ante amenazas militares en el espacio.

      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana
      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana

      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana

      SLP

      El Universal

      El gesto simboliza respeto y amistad entre Irán y México, tras el acercamiento durante el Mundial de Futbol 2026.

      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026
      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026

      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026

      SLP

      El Universal

      Las sedes confirmadas para la entrega de premios Nobel 2026 incluyen la Real Academia Sueca y el Instituto Karolinska.

      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas
      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas

      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas

      SLP

      AP

      El oleoducto saudí dañado tardará semanas en repararse, mientras miles huyen de Yemen por intensos combates.