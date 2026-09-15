Chocan China y EU sobre la IA

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Pekín/Washington.- El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se topó con la carrera por su dominio entre Estados Unidos y China: mientras el presidente Donald Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden más normas y defendió el liderazgo estadounidense, Pekín acusó a Washington de esconder una agenda para frenar su desarrollo tecnológico y abogó por una IA "abierta".

La controversia llega después de que el fundador de Anthropic, Dario Amodei, pidiera un "ritmo más lento" en el desarrollo de modelos avanzados, posición respaldada por otros directivos de grandes tecnológicas como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), aunque contestada por el presidente de su propio país.

Frente a estos posicionamientos, Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular esta herramienta, al considerar que Estados Unidos está "liderando ante China en IA", es "el país más sofisticado del mundo" y él desea "mantenerlo de esa manera".

"La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

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China respondió a través de una editorial del diario oficialista Global Times, dependiente de un órgano del Partido Comunista de China (PCCh), donde acusó a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de esconder tras esta llamada a la prudencia un "manual de guerra fría" contra la IA china.

Según el rotativo, el llamamiento de Amodei contiene una "agenda oculta" que buscaría "estrangular" el desarrollo chino, con medidas como la prohibición de venta de chips avanzados, para ampliar la brecha tecnológica, y solo después negociar con Pekín una ralentización del sector.

Esta lectura se sustenta en el propio texto del director ejecutivo de Anthropic, que planteó una estrategia en tres fases orientada a regular el ritmo de la tecnología sin ceder la ventaja estratégica a países como China.

Pekín, lejos de buscar ralentizar su tecnología, trata de liderar su desarrollo más allá de sus fronteras: este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza "precisa y efectiva" de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.