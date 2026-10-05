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Christa Pike permanece grave en un hospital

Por EFE

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Christa Pike permanece grave en un hospital
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      Miami, Flo.- La reclusa Christa Pike, que sobrevivió el pasado miércoles a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, permanece en estado crítico y conectada a un respirador en un hospital de Tennessee, informó este domingo su abogado.

      Stephen Ferrell, abogado de la mujer que fue condenada a muerte por su participación en un asesinato en 1995, explicó al canal CNN que los médicos están tratando de eliminar de su cuerpo los restos de pentobarbital, un potente fármaco empleado en Tennessee para la inyección letal.

      Pike, de 50 años, sobrevivió el pasado miércoles a dos dosis de la inyección e ingresó en el centro médico en estado crítico con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas.

      Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para este año.

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      A ello se sumó la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.

      Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer un año antes, era la primera mujer que iba a ser ejecutada en este estado en más de 200 años.

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