Cientos tratan de salir de Nepal tras desmanes

KATMANDÚ, Nepal.- Cientos de personas abarrotaron el principal aeropuerto de Nepal en Katmandú el jueves para conseguir un vuelo fuera del país, mientras crecía la confusión sobre quién gobierna la nación del Himalaya después de que violentas protestas derrocaran al gobierno.

En la capital, la población se apresuró a comprar alimentos básicos como arroz, verduras y carne la mañana del jueves, cuando el ejército levantó brevemente un toque de queda. Soldados armados vigilaban las calles, revisaban vehículos y ofrecían asistencia a quienes lo necesitaban.

El ejército de Nepal tomó el control de la capital el martes por la noche después de dos días de enormes protestas que dejaron la residencia presidencial y los edificios gubernamentales en llamas y obligaron al primer ministro a dimitir y huir.

Muchos intentaron salir del país después de que el aeropuerto reabriera tarde el miércoles y los vuelos internacionales se reanudaron el jueves.

“Fue un momento muy difícil para nosotros. Tuvimos problemas sólo para llegar al aeropuerto y regresar al hotel con la esperanza de vuelos, pero finalmente encontró un asiento y voy a volar fuera de Nepal”, dijo Raj Kumar Bika, un granjero de pollos que intentaba llegar a Nueva Delhi por negocios.

Seguía sin estar claro quién tomaría el control del gobierno mientras continuaba la búsqueda de un líder interino.

Nepalíes se preguntan quién está a cargo

Cuando las protestas llevaron al primer ministro, Khadga Prasad Oli, a dimitir el martes, el presidente del país, Ram Chandra Poudel, que tiene un papel ceremonial, le pidió que liderara un gobierno de transición hasta que se pudiera establecer uno nuevo. Pero Oli huyó de su residencia oficial y su desfile no estaba claro.

Los vecinos de la capital se preguntaban quién estaba al cargo. “Siento que debería haber una elección lo antes posible y deberían elegirse nuevos líderes que puedan trabajar por el país”, dijo Sanu Bohara, dueño de una tienda. “Después de todo esto, lo que necesitamos es paz. Siento que no debería haber habido tanta destrucción, pero eso ya ha sucedido”.

Anup Keshar Thapa, un funcionario gubernamental retirado que observaba las residencias oficiales de los ministros carbonizados, dijo que no estaba claro quién lideraría el país y si la gente realmente les escucharía. “Si las protestas hubieran sido organizadas, estaría claro quién estaba liderando”, dijo.