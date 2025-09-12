¡SIMPÁTICA PRINCESA!

Bárbara Cisneros Romano festejó su cumpleaños entre primos y amigos, en una divertida celebración.

A fin de sorprender a su hija: Jonathan Cisneros y Gabriela Romano integraron elementos de buen gusto, que también agradaron y sorprendieron a los invitados.

Al convivio llegaron los grupos de niños más audaces a festejarla y desearle lo mejor en la vida.

Los pequeños participaron en juegos y concursos, en los que recibieron atractivos premios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, demostraron que, para pasar una tarde de intensa alegría, ¡nadie como ellos!

¡Vaya entusiasmo!