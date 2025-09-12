logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡SIMPÁTICA PRINCESA!

SORPRESAS EN SU CUMPLE

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Bárbara Cisneros Romano festejó su cumpleaños entre primos y amigos, en una divertida celebración.

A fin de sorprender a su hija: Jonathan Cisneros y Gabriela Romano integraron elementos de buen gusto, que también agradaron y sorprendieron a los invitados.

Al convivio llegaron los grupos de niños más audaces a festejarla y desearle lo mejor en la vida.

Los pequeños participaron en juegos y concursos, en los que recibieron atractivos premios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, demostraron que, para pasar una tarde de intensa alegría, ¡nadie como ellos!

¡Vaya entusiasmo!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡HERMOSA!
¡HERMOSA!

¡HERMOSA!

SLP

Maru Bustos

PERSONAJES DE “PAW PATROL” SORPRENDEN EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

¡SIMPÁTICA PRINCESA!
¡SIMPÁTICA PRINCESA!

¡SIMPÁTICA PRINCESA!

SLP

Maru Bustos

SORPRESAS EN SU CUMPLE

REINA DE COVADONGA
REINA DE COVADONGA

REINA DE COVADONGA

SLP

Maru Bustos

FUE ELEGIDA POR SUERTE EN LA ROMERÍA

¡GRANDES AMIGOS!
¡GRANDES AMIGOS!

¡GRANDES AMIGOS!

SLP

Maru Bustos

ENCUENTRO DE EX ALUMNOS DE LA FACA