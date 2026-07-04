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Raúl Jiménez confía en victoria del Tri ante Inglaterra

Resalta la importancia de aprovechar el apoyo de la afición en el Estadio Azteca

Por El Universal

Julio 04, 2026 02:40 p.m.
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Raúl Jiménez confía en victoria del Tri ante Inglaterra
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      Si hay un futbolista de la Selección Mexicana que conoce bien a Inglaterra es Raúl Jiménez, el delantero que hace ocho años juega en la Premier League y que tiene como víctima favorita a Jordan Pickford, portero titular de los Tres Leones.

      Raúl Jiménez y su experiencia para enfrentar a Inglaterra

      Para este partido de octavos de final, los ingleses son los favoritos a ganar según las casas de apuestas, pero el ´Lobo´ mexicano no se achica y asegura que el Tri puede vencer a los dirigidos por Thomas Tuchel.

      "No se necesita analizar mucho para saber que son un gran equipo, con muchas individualidades pero también en lo colectivo y que para ganar este partido tenemos que quererlo más que ellos, estar en nuestro día y hacer un gran partido", declaró Jiménez en el Centro de Alto Rendimiento.

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      Consejos y estrategia de Raúl Jiménez para el Tri

      En calidad de veterano en una selección que cuenta con muchos jugadores que apenas están disputando su primer Mundial, Raúl fue cuestionado sobre los consejos que les compartió a sus compañeros en defensa y ataque para hacer daño a las figuras con las que él convive en la liga inglesa y reveló que "con que sepan que no somos menos, podemos competir de tú a tú, podemos hacer un buen partido, además tenemos el apoyo de la afición en el Azteca, que se ha hecho sentir y nada más eso, que salgamos como lo hemos hecho en estos partidos, que salgamos desde el principio a atacar teniendo precauciones atrás porque en transiciones te pueden hacer daño".

      Durante la temporada 2025-26, el goleador tricolor jugó un total de 43 partidos, anotó 10 goles y aportó 3 asistencias en todas las competiciones oficiales con el Fulham, y en esta Copa del Mundo ya lleva dos anotados; sin embargo, no se confía por enfrentar a su víctima favorita en la Premier League.

      "El portero que está enfrente es lo de menos, si la ponemos en el ángulo como el otro día no hay quien la saque, también es un gran portero y por algo es el titular de su selección. No será nada fácil pero nadie es invencible", mencionó.

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