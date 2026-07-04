Yulay promete comida gratis en su restaurante si gana México

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El creador de contenido mexicano Yulay sorprendió a sus seguidores al anunciar que toda la comida en su restaurante será gratis si la Selección Mexicana derrota a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Yulay lanza promoción para apoyar a la Selección Mexicana

A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer lanzó la propuesta con el entusiasmo que lo caracteriza y llamó a los aficionados a apoyar al Tricolor durante el encuentro que definirá su pase a los cuartos de final.

El equipo mexicano se enfrentará a los Tres Leones este domingo a las 18:00 horas (tiempo centro de México) en el Estadio Ciudad de México, luego de derrotar a Ecuador en los dieciseisavos de final.

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Detalles de la promoción en El Ranchito de Yulay

A través de la cuenta oficial de su restaurante en la plataforma de Instagram "El Ranchito de Yulay", el creador Julio César Fuentes, originario del municipio de Tenancingo en el Estado de México, lanzó una propuesta que llamó la atención de la afición.

La iniciativa rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre los usuarios, quienes celebraron la propuesta y aseguraron que acudirán al establecimiento en caso de que México consiga la victoria ante el conjunto inglés.

De acuerdo con lo explicado por Yulay, la dinámica únicamente se llevará a cabo si México elimina a Inglaterra. En ese caso, la promoción será válida únicamente el día lunes 6 de julio en su restaurante, posterior al triunfo del Tri en la cancha.

Asimismo, aclaró que el horario de la promoción será de las 10:00 a las 13:00 horas del lunes. Además, la promoción solo aplicará para consumo en el establecimiento, ubicado en Av. Sor Juana Inés de La Cruz 2, Tlanepantla Centro en el Estado de México, a un costado del palacio municipal.

De acuerdo con las condiciones de la promoción, cada mesa podrá solicitar hasta tres platillos para compartir, sin incluir bebidas y que estén disponibles en ese momento en el local de comida. Cada grupo podrá tener un máximo de 4 personas, incluyendo menores de edad.

Yulay, cuyo nombre real es Julio César Fuentes Cruz, es uno de los creadores de contenido más populares del país y en diversas ocasiones ha llamado la atención por realizar dinámicas de apoyo social, regalar alimentos y organizar iniciativas con sus seguidores.

En El Ranchito de Yulay sirven platillos característicos de la comida tradicional mexicana, con un toque innovador. El menú incluye platos como chamorro, mixiotes, esquites de tuétano, pozole verde de mariscos y chile caramelizado, además de postres exóticos como camote con una bola de helado.