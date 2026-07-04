logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESTUPENDO AMBIENTE!

Fotogalería

¡ESTUPENDO AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Doblete de Ounahi pone a Marruecos en cuartos de final

El tercer tanto fue de Soufiane Rahimi en los instantes finales

Por EFE

Julio 04, 2026 01:16 p.m.
A
Doblete de Ounahi pone a Marruecos en cuartos de final
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos goles de Azzedine Ounahi, en los minutos 50 y 82, clasificó este sábado a Marruecos frente a Canadá (0-3), con el tercer tanto de Soufiane Rahimi en los instantes finales, para los cuartos de final del Mundial 2026.

      Tras este resultado, se enfrentarán al ganador del duelo entre Francia y Paraguay que inicia alas 15:00 horas. 

      En la primera parte del encuentro se lesionó Ismail Saibari, que debió ser cambiado en el minuto 22 por un tirón muscular en la parte posterior del muslo derecho que lo pone en duda para el resto del torneo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Doblete de Ounahi pone a Marruecos en cuartos de final
      Doblete de Ounahi pone a Marruecos en cuartos de final

      Doblete de Ounahi pone a Marruecos en cuartos de final

      SLP

      EFE

      El tercer tanto fue de Soufiane Rahimi en los instantes finales

      Mundial 2026: Inician los octavos de final
      Mundial 2026: Inician los octavos de final

      Mundial 2026: Inician los octavos de final

      SLP

      El Universal

      Francia, candidata al título, se mide a Paraguay, que sorprendió eliminando a Alemania

      Colombia deja en el camino a Ghana
      Colombia deja en el camino a Ghana

      Colombia deja en el camino a Ghana

      SLP

      AP

      La escuadra cafetera avanza con lo justo a octavos con gol de Jhon Arias.

      Paraguay vs. Francia, por los 8vos. de final
      Paraguay vs. Francia, por los 8vos. de final

      Paraguay vs. Francia, por los 8vos. de final

      SLP

      EFE

      El muro defensivo de la Albirroja contra la potencia ofensiva de Les Bleus