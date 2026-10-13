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León XIV tiene cáncer de pulmón, confirma el Vaticano

Este martes, el pontífice fue operado para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho

Por EFE

Octubre 13, 2026 02:36 p.m.
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Foto: AP

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      La cirugía del papa León XIV confirmó que tiene cáncer de pulmón y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó el Vaticano el martes.

      Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, dijo el Vaticano en un boletín médico después de la cirugía. Señaló que se sospechaba del diagnóstico por pruebas preoperatorias y fue confirmado durante la cirugía.

      El pontífice de 71 años estuvo en el quirófano durante unas 3 horas, dijo el comunicado. La cirugía en sí duró aproximadamente 90 minutos. "La cirugía fue exitosa y no hubo complicaciones", dijo el comunicado.

      León entró caminando al hospital Gemelli de Roma por la entrada principal más temprano en el día y saludó de mano a decenas de personas que le deseaban lo mejor y que se habían reunido para saludarlo.

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      El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente desde sus 17 meses de pontificado. Reveló el descubrimiento del pequeño nódulo localizado durante su oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparía.

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