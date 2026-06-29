¿Quién es Eduardo Ferrer, el nuevo Honoris Causa de la UASLP?

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregará el Doctorado Honoris Causa al jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, uno de los especialistas más reconocidos del país en derecho constitucional, juicio de amparo, derechos humanos y sistema interamericano.

Ferrer Mac-Gregor nació en Tijuana, Baja California, el 18 de junio de 1968. Es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se desempeña como investigador titular.

Su trayectoria también incluye una amplia participación en organismos internacionales. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, tribunal del que también fue vicepresidente y presidente.

Desde ese espacio participó en el análisis de casos vinculados con derechos humanos, justicia constitucional y obligaciones de los Estados frente al sistema interamericano.

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En el ámbito académico, Ferrer Mac-Gregor ha desarrollado una amplia obra en temas de derecho procesal constitucional, control de convencionalidad, protección de derechos humanos, acceso a la justicia y juicio de amparo. También ha sido profesor, conferencista y autor de diversas publicaciones especializadas.

El reconocimiento de la UASLP fue aprobado por el Consejo Directivo Universitario, a propuesta de la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija", como distinción a sus aportaciones al estudio y desarrollo del derecho.

La ceremonia se realizará este martes 30 de junio de 2026, a las 18:00 horas, en el patio del Edificio Central de la UASLP, ubicado en Álvaro Obregón número 64, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

El acto será encabezado por el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, en una sesión extraordinaria en la que la institución entregará al jurista el máximo reconocimiento académico universitario.