Familia sufre volcadura en libramiento de Ciudad Valles
Los ocupantes de la camioneta sufrieron golpes leves, pero no fue necesario su traslado hospitalario
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Una familia que se dirigía al municipio de Cárdenas sufrió un accidente en el Libramiento Poniente de Ciudad Valles.
La mañana de este lunes, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, identificado como Víctor, con domicilio en Tampico, Tamaulipas, conducía una camioneta Ford F-150 gris.
Viajaba en compañía de tres integrantes de su familia (una pareja de adultos mayores y una mujer de su edad) y se dirigían al municipio de Cárdenas para asistir a una convivencia familiar.
Víctor refirió que, al llegar al kilómetro 1 del libramiento, entre la comandancia de la Policía Municipal y el puente Cascabel, intentó orillarse para comprar unos mangos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, un vehículo lo habría rebasado y presuntamente le cerró el paso. Por ese motivo perdió el control del volante y terminó saliendo de la carretera, para finalmente volcar hacia un arroyo seco.
Los cuatro ocupantes de la camioneta solo sufrieron golpes leves y, aunque fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), se negaron a ser trasladados a un hospital.
También se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil Municipal y oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Mujer es arrestada con "mota" y cristal en Cárdenas
En acciones permanentes de vigilancia que se desarrollan en las cuatro regiones del estado, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en el municipio de Cárdenas a una mujer por su probable par...
no te pierdas estas noticias
Familia sufre volcadura en libramiento de Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Los ocupantes de la camioneta sufrieron golpes leves, pero no fue necesario su traslado hospitalario
GCE reporta 27 detenciones en operativos estatales
Redacción
La corporación también aseguró droga y 25 ponchallantas durante despliegues en las cuatro regiones.
Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer
Huasteca Hoy
Vecinos auxiliaron a la víctima y golpearon al presunto agresor antes de que fuera entregado a la Guardia Civil Estatal