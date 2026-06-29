Familia sufre volcadura en libramiento de Ciudad Valles

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CIUDAD VALLES.- Una familia que se dirigía al municipio de Cárdenas sufrió un accidente en el Libramiento Poniente de Ciudad Valles.

La mañana de este lunes, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, identificado como Víctor, con domicilio en Tampico, Tamaulipas, conducía una camioneta Ford F-150 gris.

Viajaba en compañía de tres integrantes de su familia (una pareja de adultos mayores y una mujer de su edad) y se dirigían al municipio de Cárdenas para asistir a una convivencia familiar.

Víctor refirió que, al llegar al kilómetro 1 del libramiento, entre la comandancia de la Policía Municipal y el puente Cascabel, intentó orillarse para comprar unos mangos.

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Sin embargo, un vehículo lo habría rebasado y presuntamente le cerró el paso. Por ese motivo perdió el control del volante y terminó saliendo de la carretera, para finalmente volcar hacia un arroyo seco.

Los cuatro ocupantes de la camioneta solo sufrieron golpes leves y, aunque fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), se negaron a ser trasladados a un hospital.

También se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil Municipal y oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.