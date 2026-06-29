Anuncian suspensión de clases en CDMX por el México vs. Ecuador

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se suspenden las clases y el trabajo presencial mañana por el partido de México contra Ecuador con el fin de garantizar acceso a la movilidad y seguridad vial en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "por cierto, ya se publicó en el Diario Oficial que mañana todo el día se orienta a los servidores públicos que pueden trabajar a distancia; las clases también para que puedan quedarse en casa mañana y permiso para que todas las niñas y niños no se duerman temprano y puedan ver a la Selección".

Además, la mandataria deseó suerte a la Selección Mexicana durante su enfrentamiento con Ecuador y adelantó que sus pronósticos los revelará mañana.

De acuerdo con el decreto, el martes 30 de junio se suspenderá el trabajo en las oficinas de la Administración Pública Federal en la Ciudad de México, por lo que los trabajadores de dichas dependencias podrán implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral, mientras que solicita al sector privado permitir que sus trabajadores puedan realizar home office en aquellas actividades administrativas no esenciales.

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