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Derogación de "Ley Serrano", sujeta a voluntad política: López Torres

La iniciativa busca suspender artículos, mientras la Suprema Corte resuelve acciones de inconstitucionalidad

Por Samuel Moreno

Junio 29, 2026 11:53 a.m.
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Gabriela López Torres/Foto: Alberto Martínez-Pulso

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      La iniciativa para derogar los artículos más controvertidos de la llamada "Ley Serrano", presentada por la diputada local de Morena, Gabriela López Torres, podría ser dictaminada en un plazo corto si existe voluntad política al interior del Congreso del Estado, aunque legalmente las comisiones cuentan con hasta 10 meses para emitir un dictamen.

      Así los señaló la propia legisladora tras la sesión ordinaria número 82, donde su propuesta sería turnada a comisiones.

      López Torres explicó que su iniciativa responde al reclamo expresado por colectivos, periodistas y diversos sectores de la sociedad que han cuestionado la reforma por considerar que vulnera derechos humanos y mantiene disposiciones ambiguas.

      Precisó que su propuesta no plantea crear un nuevo tipo penal ni modificar la redacción vigente, sino derogar los artículos aprobados mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la legislación.

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      La legisladora consideró que el derecho penal debe ser el último recurso del Estado y advirtió que la discusión sobre inteligencia artificial y violencia digital requiere un debate más amplio.

      Añadió que, si bien, reconoce la necesidad de regular estas materias, la legislación aprobada contiene conceptos ambiguos, como el de "crear alerta social", que pueden derivar en interpretaciones que afecten la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

      Respecto al proceso legislativo, indicó que, una vez turnada a comisiones, corresponderá a los diputados decidir si la iniciativa se dictamina, ya sea a favor o en contra, pero pidió que exista un debate de fondo y no decisiones unilaterales. Afirmó que dentro de su bancada comentó previamente la propuesta con otros legisladores de Morena y aseguró que no encontró oposición para presentarla, al señalar que cada integrante mantiene libertad de criterio.

      Sobre la iniciativa ciudadana impulsada por Artículo 19 para modificar la misma legislación, Gabriela López cuestionó que no haya sido turnada a comisiones y únicamente se le haya dado trámite como correspondencia.

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