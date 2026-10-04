Guardia Costera suspende búsqueda de aeroambulancia frente a Massachusetts

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Las autoridades suspendieron el domingo la búsqueda frente a la costa de Massachusetts de seis personas a bordo de una aeroambulancia que desapareció durante un vuelo de Bermudas a Boston.

Guardia Costera EE.UU. suspende búsqueda de aeroambulancia desaparecida

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que las autoridades registraron más de 7.081 kilómetros (4.400 millas) durante un lapso de 66 horas en busca de los cuatro canadienses y dos personas de Bermudas que iban a bordo.

"Suspender una búsqueda no es una decisión fácil", dijo el contralmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Noreste de la Guardia Costera, en un comunicado. "Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos afectados por la tragedia y nuestra gratitud a nuestras agencias asociadas que ayudaron a apoyar los esfuerzos de búsqueda".

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La Administración Federal de Aviación se comunicó con la Guardia Costera a las 2 de la mañana del sábado para informar que había perdido contacto con la avioneta Gulfstream G100 que transportaba a seis personas sobre el océano Atlántico. Más tarde el sábado, los equipos de búsqueda encontraron un "campo de escombros" frente a la costa de Nantucket, indicó Lake en conferencia de prensa el domingo.

Detalles confirmados sobre la desaparición y búsqueda

Tripulaciones de la Guardia Costera, junto con el Ala de Rescate Aéreo de la Guardia Nacional de Nueva York y autoridades de Massachusetts, registraron una vasta área utilizando avionetas, helicópteros, embarcaciones y guardacostas.

La profundidad del agua alrededor del campo de escombros era de 24 a 27 metros (80 a 90 pies).

La avioneta, registrada en Canadá, llevaba cuatro miembros de la tripulación y dos pasajeros cuando despegó del Aeropuerto Internacional L.F. Wade de Bermudas para el vuelo nocturno hacia Massachusetts, según un comunicado del operador del aeropuerto de Bermudas, Skyport.

El audio del tráfico aéreo indica que la aeronave pudo haber estado "llegando a ciegas" cuando una tormenta se cernía más adelante poco antes de desaparecer.

El piloto reportó problemas eléctricos y declaró una emergencia mientras el jet se acercaba a la costa, de acuerdo con el audio del control de tráfico aéreo publicado por LiveATC.net. "Entendido, usted dijo que viene a ciegas. ¿Eso fue lo que dijo?", se escucha a un controlador preguntarle al piloto.

Eso hace que Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte, piense que la avioneta pudo haber perdido sus instrumentos de navegación justo cuando una tormenta cruzaba su trayectoria en el radar. La nave también descendió bruscamente de su altitud de crucero de alrededor de 7.315 metros (24.000 pies) a alrededor de 3.048 metros (10.000 pies), según datos preliminares del sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

"Algo malo ocurrió con esta gran caída, y volaron hacia esta gran tormenta. Es un lugar terrible para perder los instrumentos y estar volando a ciegas", indicó Schiavo, abogada de aviación. "Es muy fácil desorientarse y no saber si estás girando, ascendiendo, descendiendo, etcétera".