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La coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los rebeldes hutíes de Yemen afirmó el lunes que ha reducido su capacidad para atacar objetivos dentro del reino después de destruir túneles utilizados para almacenar misiles balísticos y lanzadores de misiles.

Coalición saudí destruye túneles y misiles hutíes en Yemen

En Israel, el ministro de Defensa del país negó enérgicamente que el ejército haya chocado con el primer ministro Benjamin Netanyahu por sus supuestas instrucciones para una "acción" contra Irán antes de las elecciones nacionales del martes.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio del lunes.

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La coalición saudí dice que destruyó almacenes y lanzadores de misiles hutíes

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes respaldados por Irán señaló que una operación en territorio controlado por los hutíes en Yemen destruyó cinco túneles utilizados para almacenar misiles balísticos, cuatro lanzadores de misiles balísticos y otra instalación de almacenamiento de misiles.

El portavoz, el mayor general Turki Al-Malki, indicó en una publicación en X que la operación también buscaba cortar las líneas de suministro de los hutíes entre las zonas bajo su control y que apuntó contra fortificaciones rebeldes y equipo militar a lo largo de las líneas del frente dentro de Yemen.

Al-Malki añadió que la coalición seguiría utilizando "medidas operativas disuasorias" para protegerse de los "brutales ataques" de los hutíes dentro del reino y en Yemen.

Se oyen explosiones en la capital de Yemen y en su costa del mar Rojo

El lunes se oyeron explosiones en Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, y a lo largo de la costa del mar Rojo del país. Medios controlados por los hutíes dijeron que ataques aéreos alcanzaron un sistema de energía solar y un pozo de agua en el distrito de Saná, pero no aportaron pruebas.

Residentes en el oeste de Saná dijeron haber oído al menos cuatro explosiones, pero no estaba claro de inmediato qué había sido alcanzado. Una mujer que vive cerca de una base hutí dijo que una fuerte explosión rompió ventanas en su casa y en viviendas cercanas. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias.

En la ciudad portuaria de Moca, recientemente tomada por los hutíes, el residente Khaled Adib dijo que un cohete impactó un edificio residencial de cuatro pisos. Al menos otras 10 casas y el Hospital General de Moca resultaron dañados, según Adib y otro residente, Ahmed Omran.

El canal al-Masirah, dirigido por los hutíes, también informó de ataques en la provincia de Saada, en el norte de Yemen, y en la provincia de Taiz, en el suroeste, donde los rebeldes hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí combaten desde hace semanas.

— Por Ahmed al-Haj en Adén, Yemen

Los hutíes dicen que dispararon misiles a fuerzas del gobierno yemení

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron el lunes que atacaron concentraciones militares y depósitos de armas pertenecientes a fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí en las provincias de Adén y Lahj.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo en un comunicado que los rebeldes dispararon misiles balísticos contra los lugares, causando pérdidas. Las afirmaciones no pudieron verificarse de manera independiente.

Los hutíes continúan atacando a las fuerzas gubernamentales y a sus aliados dentro de Yemen. El gobierno yemení acusó a los rebeldes, a última hora del domingo, de atacar campamentos de desplazados en las afueras de la ciudad portuaria sureña de Adén. El gobierno no aportó pruebas que respaldaran esta afirmación.

Ministro israelí de Defensa niega diferencias con el ejército

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, rechazó el lunes los reportes sobre fracturas entre el liderazgo político y el ejército israelí por Irán, que tachó de "completamente infundados y falsos".

En una publicación en X, Katz también afirmó que Israel no tenía intención de atacar a Irán antes de las elecciones nacionales del martes.

El Canal 12 de Israel informó la noche del domingo que Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del ejército israelí chocaron por la indicación del primer ministro israelí de llevar a cabo una "acción" que el ejército cree que podría reavivar rápidamente el conflicto con Irán. El reporte no especificó la naturaleza de la acción.

Más tarde, la oficina de Netanyahu describió el informe como "noticias falsas".

"No ha habido intención por parte de Israel de iniciar un ataque contra Irán antes de las elecciones en Israel", declaró Katz. "Dejamos claro que, si Irán ataca a Israel, responderíamos con gran fuerza".

El presidente de Israel dice que no cederá a la presión de EEUU

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo el lunes que no se doblegará ante la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre qué partido seleccionará primero para formar gobierno después de las elecciones nacionales del martes.

El papel de Herzog es en gran medida ceremonial. No se espera que un solo partido gane de forma contundente el control del parlamento del país, o Knéset. Se espera que el presidente encargue al líder del partido con mayor apoyo que intente construir una coalición de gobierno, un proceso que podría prolongarse durante días o semanas, o fracasar por completo y obligar a los israelíes a volver a las urnas para votar de nuevo.

Las declaraciones de Herzog se produjeron después de que Trump reiterara su respaldo a Netanyahu, quien se encuentra en una contienda reñida para mantenerse en el poder.

Herzog dijo a la cadena de noticias por cable MS NOW que ni Trump ni nadie más "puede intervenir" y que le corresponde a él ver "cuáles son los hechos".

El jefe del ejército de Pakistán se reúne con líderes políticos y militares de Irán

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, el ministro de Defensa saudí, el príncipe Khalid bin Salman, y el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, se reunieron en Teherán con el principal funcionario militar de Irán, el mayor general Mohsen Rezaei, dijo el lunes una senadora paquistaní.

La senadora Sehar Kamran dijo en una publicación en X que la reunión "subraya un reconocimiento compartido de que la estabilidad duradera debe ser moldeada por las propias potencias de la región mediante el diálogo, no por imposición externa".

Dijo que un compromiso constructivo por parte de Irán podría ayudar a abordar las amenazas a la seguridad saudí y reducir los riesgos para puntos de estrangulamiento energéticos vitales, desde Bab al-Mandab hasta el estrecho de Ormuz, mientras los precios del petróleo siguen subiendo.

Munir regresó a Teherán para conversaciones con los principales líderes políticos y militares de Irán después de visitar la capital la semana pasada como parte de los esfuerzos para reactivar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y comentar los ataques en curso contra Arabia Saudí por parte de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.