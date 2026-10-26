Taddei tomó una buena decisión: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, "tomó una buena decisión", luego de anunciar su renuncia al instituto en medio de los escándalos de corrupción.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "ella toma una buena decisión, para proteger al INE, de separarse del cargo frente a señalamientos que había y que se haga la investigación (...) Que la Auditoría Superior de la Federación haga sus investigaciones y que saque sus conclusiones".

En ese sentido, la mandataria aseguró que "tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE".

"No puede haber señalamientos, sombras de corrupción en la institución electoral. Ella toma la decisión de separarse y tiene que hacerse la auditoría para revisar esta situación", dijo.

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Adicionalmente, condenó la "burla misógina y machista" contra Taddei Zavala por los señalamientos de corrupción y aseveró que "tampoco puede permitirse , porque es muy cobarde quien agrede a una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales".

"Eso tampoco debe ser parte de la política mexicana. Eso hay que ponerlo muy claro, porque sino todo se permite y no creo que eso deba celebrarse ni mucho menos", expresó.

"No se puede aplaudir un linchamiento a una vida personal. Por un lado tiene que hacerse la investí de cualquier conflicto de interés que haya hablado en el INE y nosotros no podemos tampoco decir ´no hay ese señalamiento´, pero una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés y otra cosa muy distinta es celebrar esta crítica personal a una mujer", agregó.

Sobre el video del hijo de Taddei Zavala en París revelado por Latinus, la mandataria resaltó que "nosotros no podemos permitir que eso suceda en México y no como un asunto personal de la Presidenta. Nosotros tenemos que garantizar la transparencia y la honestidad".

La Presidenta descartó que, a la luz de los señalamientos, deba revisarse el presupuesto solicitado por el instituto para 2027, "porque la propuesta del presupuesto fue una propuesta de todo el Consejo del INE, no sólo de la Presidenta".

Además, sostuvo que en estos días la Cámara de Diputados tendrá que aperturar el proceso para designar la nueva Presidencia del INE y rechazó que la renuncia vaya a generar una crisis en medios del Proceso Electoral Federal 2027.

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"Afortunadamente hay una Ley Electoral que determina qué hacer en estos casos. Tiene que procederse a lo que se tiene que hacer. Procede lo que viene y está en la ley, no tiene ningún problema", manifestó.

Sheinbaum abre mañanera con la "L" de Lula

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil.

Al iniciar su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo realizó la "L" de Lula con las manos.

"Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y El Caribe, muy muy contentos", expresó.

El domingo, la titular del Ejecutivo federal felicitó a Lula da Silva por su triunfo presidencial en las elecciones de Brasil, donde será presidente por cuarta vez.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo expresó que ganó el pueblo de Brasil. "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", escribió.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) felicitó a los brasileños por su participación en las elecciones presidenciales, así como al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección.

"México reitera su voluntad de seguir fortaleciendo la amistad, el diálogo político y la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos y de América Latina", dijo la SRE.

"¡Felicidades al pueblo brasileño por su gran jornada democrática y al presidente Lula por su reelección! México y Brasil seguiremos caminando juntos, como pueblos hermanos", escribió en sus redes el canciller Roberto Velasco.