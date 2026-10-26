Londres cierra calle Oxford a vehículos para renovar zona comercial

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LONDRES (AP) — La calle Oxford de Londres quedará cerrada a los automóviles, autobuses y bicicletas a partir del lunes, en un intento de las autoridades de revitalizar la principal calle comercial de la ciudad, donde la proliferación de tiendas de recuerdos y vendedores de golosinas ha empañado el atractivo de lo que alguna vez fue el corazón de la cultura de consumo británica.

A partir de ahora, casi un kilómetro (una milla) de la calle Oxford, entre Orchard Street y Great Portland Street, quedará libre de tráfico, y los vehículos serán desviados a vías alternas. La medida es el primer paso de una remodelación de esta emblemática zona comercial, con planes para plantar árboles, instalar asientos y añadir dos nuevas plazas públicas.

Londres inicia cierre vehicular en Oxford Street para remodelación

La calle Oxford sigue recibiendo a unas 500.000 personas al día, con compradores que van y vienen entre comercios como Selfridges, Zara y John Lewis.

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Pero autoridades municipales sostienen que peatonalizar la calle la devolverá a la liga de los principales destinos comerciales del mundo, como Times Square, los Campos Elíseos y La Rambla.

"Este es un día trascendental para Londres, un día trascendental para la calle Oxford. Es una nueva era", declaró el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a la BBC.

Impulso y oposición en el proyecto de peatonalización

Aunque las autoridades locales empezaron a debatir la idea de peatonalizar la calle Oxford hace más de una década, el impulso comenzó a crecer en los últimos dos años, cuando la oficina del alcalde creó la Oxford Street Development Corporation para encauzar el proyecto. Eso ayudó a superar la oposición de residentes locales que se quejaban de que desviar los vehículos de la calle Oxford congestionará sus vecindarios con tráfico.

Una consulta pública determinó posteriormente que retirar el tráfico atraerá nuevas tiendas y visitantes a la calle Oxford, convirtiéndola en "un destino icónico".

El proyecto también recibió un impulso con la nueva línea de tren exprés Elizabeth, que atraviesa el corazón de la ciudad y tiene una parada en la calle Oxford.

Los trabajos adicionales de la remodelación comenzarán el próximo año, y las autoridades municipales afinarán sus planes en función de los comentarios de los visitantes, indicó Khan a los periodistas el lunes en una calle Oxford empapada por la lluvia.

"Antes de Navidad, ya saben, quiero que la gente venga aquí a comprar y disfrute de la experiencia", expresó.