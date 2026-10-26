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Motociclista resulta lesionado tras choque en la Valles-Mante

José Luis

Por Huasteca Hoy

Octubre 26, 2026 09:16 a.m.
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Motociclista resulta lesionado tras choque en la Valles-Mante
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      CIUDAD VALLES.- Un motociclista resultó con múltiples lesiones, luego de chocar contra un vehículo sobre la carretera federal Valles-Mante.

      El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas de este domingo, en el kilómetro 2, en el tramo comprendido entre el fraccionamiento Villa Brisa y las oficinas de la DAPAS, frente al residencial El Pedregal.

      Los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a un hombre identificado como José Luis "N", de 51 años de edad, quien se encontraba tendido junto a una motocicleta Honda negra y presentaba múltiples lesiones.

      Según testigos, el hombre circulaba en la motocicleta con dirección de norte a sur, pero al pasar por una curva invadió el carril contrario y chocó contra un vehículo Volkswagen blanco.

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      Debido a las lesiones que presentaba, los paramédicos tuvieron que trasladar al motociclista a un hospital.

      Por su parte, los vehículos involucrados quedarían bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional, quienes se encargarían de ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que dicha autoridad deslinde responsabilidades.

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