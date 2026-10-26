Milicia yazidi acuerda integrarse al ejército de Irak

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BAGDAD (AP) — Una milicia yazidi en el norte de Irak depondrá las armas y se incorporará al ejército del país, informó el gobierno el lunes.

Acciones de la autoridad

El acuerdo se produce mientras las autoridades buscan poner las armas bajo control del Estado pese a la oposición de algunas de las milicias más poderosas del país, y en medio de un impulso para poner fin a la presencia militar de Turquía en el norte de Irak.

Las Unidades de Resistencia de Sinjar, o YBS, desempeñaron un papel importante en la lucha contra los milicianos del Estado Islámico, que arrasaron esa provincia en 2014 matando y esclavizando a miles de miembros de la minoría religiosa yazidi. Turquía, sin embargo, consideró al grupo una amenaza por sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, un grupo separatista kurdo que libró un conflicto de décadas con el Estado turco.

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Turquía participa ahora en esfuerzos de paz con el PKK destinados a poner fin al conflicto. El grupo, cuyos combatientes han lanzado ataques contra objetivos turcos desde bases en el norte de Irak, ha aceptado disolverse y deponer las armas como parte de ese esfuerzo.

Detalles confirmados

La dirigencia de las YBS señaló que el acuerdo para la "terminación del estatus militar independiente de nuestras fuerzas" abarcaba a 4.165 combatientes, hombres y mujeres, de las YBS y de las Unidades Femeninas de Sinjar.

"El día de hoy no estamos cerrando el libro de nuestra historia, ni estamos renegando de los sacrificios realizados durante años de resistencia", indicó el comunicado. "Más bien, estamos pasando de una etapa impuesta por el genocidio y la guerra a una nueva etapa de operar dentro del marco de las instituciones del Estado".

El grupo afirmó que había perdido a 530 combatientes en batallas para defender la zona.

Los comunicados no ofrecieron detalles sobre los arreglos prácticos ni sobre el calendario para integrar a los combatientes en las fuerzas de seguridad federales.

Miles de yazidis fueron asesinados o secuestrados por el Estado Islámico, y muchas mujeres fueron convertidas en esclavas sexuales mientras decenas de miles huyeron de sus hogares. El ataque dejó profundas cicatrices en la comunidad, y los sobrevivientes siguen buscando justicia e información sobre el destino de sus familiares desaparecidos.

Aunque el Estado Islámico perdió el control de la zona, Sinjar ha tenido dificultades para recuperarse de la devastación. Muchos yazidis desplazados aún no han regresado, mientras la reconstrucción se ha retrasado y el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado.

El comunicado del gobierno iraquí elogió el papel de la comunidad yazidi en la lucha contra el Estado Islámico y se comprometió a proteger los derechos de quienes combatieron al grupo, indemnizar a las víctimas de los ataques y a sus familias, y respaldar la reconstrucción de Sinjar.

El acuerdo llega en medio de esfuerzos más amplios del gobierno iraquí por poner a los grupos armados bajo la autoridad del Estado. Varias milicias poderosas respaldadas por Irán han manifestado que no tienen intención de entregar sus armas, en particular mientras la región anticipa otra ronda de escalada entre Irán y Estados Unidos e Israel.