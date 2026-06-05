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Ciencia y Tecnología

NASA ordena refugio tras nueva fuga en Estación Espacial

La decisión de refugio fue tomada por extrema precaución ante la nueva fuga en el laboratorio orbital.

Por AP

Junio 05, 2026 03:20 p.m.
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NASA ordena refugio tras nueva fuga en Estación Espacial
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      La NASA ordenó a los astronautas ponerse a resguardo el viernes después de que se detectara una nueva fuga a bordo de la Estación Espacial Internacional.

      Los cinco astronautas se trasladaron a la cápsula de SpaceX que está acoplada a la estación mientras los cosmonautas trabajaban para reparar la fuga, que se encuentra en el lado ruso del laboratorio en órbita.

      La decisión se tomó "por extrema precaución", manifestó a través de X la portavoz de la NASA, Bethany Stevens.

      Esa parte de la estación espacial ha sufrido grietas y fugas a lo largo de los años. La NASA indicó que Roscosmos decidió realizar una reparación más extensa después de que se encontraran nuevas fugas.

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      Las agencias espaciales han estado trabajando para determinar la causa de las grietas.

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