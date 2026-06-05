NASA ordena refugio tras nueva fuga en Estación Espacial
La decisión de refugio fue tomada por extrema precaución ante la nueva fuga en el laboratorio orbital.
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La NASA ordenó a los astronautas ponerse a resguardo el viernes después de que se detectara una nueva fuga a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Los cinco astronautas se trasladaron a la cápsula de SpaceX que está acoplada a la estación mientras los cosmonautas trabajaban para reparar la fuga, que se encuentra en el lado ruso del laboratorio en órbita.
La decisión se tomó "por extrema precaución", manifestó a través de X la portavoz de la NASA, Bethany Stevens.
Esa parte de la estación espacial ha sufrido grietas y fugas a lo largo de los años. La NASA indicó que Roscosmos decidió realizar una reparación más extensa después de que se encontraran nuevas fugas.
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Las agencias espaciales han estado trabajando para determinar la causa de las grietas.
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AP
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