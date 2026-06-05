Incendio en hogar de ancianos en Sri Lanka deja 13 muertos

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GALPATHA, Sri Lanka (AP) — Uno de los residentes que murió en un incendio en un hogar de ancianos no registrado en el oeste de Sri Lanka había estado encadenado, mientras que otro fue desatado y salvado, informó un miembro del personal el viernes.

"Había dos que estaban encadenados", indicó el empleado Danuja Chathuranga. "Sólo hay que apartar la vista un momento y se escapan. Uno de ellos se había ido un día con la silla a la que estaba atado y fue encontrado enredado en una cerca de alambre de púas. A otro, con llagas en las piernas, lo trajeron de vuelta de un campo embarrado".

"Nuestra intención no era hacerles daño. Eran pacientes que recibían tratamiento psiquiátrico. Si se escapan o caen en un hoyo, un pozo o los atropella un vehículo, los responsables somos nosotros", añadió.

Sus comentarios se produjeron en medio de una creciente indignación pública por el trato a los residentes en el hogar en Anguruwatota, donde 13 personas murieron en el incendio que comenzó a última hora del miércoles.

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El lugar del incendio permanecía abandonado el viernes. Estuches de gafas, medicamentos y sillones reclinables estaban esparcidos alrededor del cascarón calcinado del hogar en Anguruwatota, un pequeño pueblo a unos 55 kilómetros (34 millas) al sureste de la capital, Colombo.

Los residentes sobrevivientes fueron trasladados a un hogar de ancianos cercano.

Imágenes de The Associated Press mostraron el edificio arrasado, con muebles y equipos carbonizados. Había cuerpos cerca.

Canales locales de televisión transmitieron imágenes de bomberos, policías y residentes intentando contener el voraz incendio. Policías y soldados subieron a los rescatados a autobuses para llevarlos a un lugar seguro.

Según la policía, 71 personas con enfermedades mentales se alojaban en el hogar en el momento del incendio. Cincuenta de ellas fueron rescatadas por vecinos, bomberos y policías. Otras siete permanecen hospitalizadas.

Dhanuja Chathuranga, un empleado del hogar de 32 años, dijo a The Associated Press que sospechan que el incendio fue provocado por un cortocircuito eléctrico en un cable conectado a una bomba de agua.

"El fuego prendió inicialmente en una pila de colchones y almohadas y luego se propagó rápidamente por toda la casa", relató Chathuranga, que añadió que rescataron a la mayoría de los residentes, pero 10 personas quedaron atrapadas en el incendio y murieron calcinadas. Otras tres fallecieron después en el hospital.

El director del hogar fue arrestado bajo sospecha de haber causado muertes por negligencia. Compareció ante un tribunal el jueves y se ordenó su detención durante una semana mientras se lleva a cabo una investigación.

Chathura Mihudum, director de la Secretaría Nacional para las Personas Mayores, señaló que el establecimiento no estaba registrado como hogar de ancianos y que se le había advertido que debía cumplir las leyes y directrices. Indicó que estaba hacinado, con camas para apenas unas 15 personas en un espacio donde vivían 71.

Funcionarios del gobierno habían visitado previamente la institución y habían instruido a la administración a cumplir las leyes, sostuvo, sin dar más detalles.

Amala Rajapaksa, una administradora del hogar de ancianos, apuntó que la institución estaba en proceso de ser registrada, como lo solicitaron funcionarios del gobierno.