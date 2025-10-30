logo pulso
Hallan botella con mensajes de la IGM

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
Melbourne, Australia.- Mensajes en una botella escrita por dos soldados australianos pocos días después de su viaje a los campos de batalla de Francia durante la Primera Guerra Mundial han sido encontrados más de un siglo después en la costa de Australia.

La familia Brown encontró la botella de la marca Schweppes justo por encima de la línea de agua en Wharton Beach, cerca de Esperance, en el estado de Australia Occidental el 9 de octubre, dijo Deb Brown.

Su esposo Peter y su hija Felicity hicieron el hallazgo durante una de las expediciones regulares de la familia en cuatrimoto para limpiar la playa de basura.

Dentro del vidrio claro y grueso había cartas alegres escritas a lápiz por los soldados Malcolm Neville, de 27 años, y William Harley, de 37, fechadas el 15 de agosto de 1916.

Su barco de tropas HMAT A70 Ballarat zarpó de Adelaida, capital del estado de Australia del Sur, hacia el este el 12 de agosto de ese año en el largo viaje al otro lado del mundo, donde sus soldados reforzarían el 48º Batallón de Infantería Australiano en el Frente Occidental de Europa.

Neville solicitaba a quien descubriera la botella entregar su carta a su madre Robertina Neville en Wilkawatt, ahora casi un pueblo fantasma en Australia del Sur. Harley, cuya madre murió en 1916, dijo que lo haría feliz que el descubridor se quedara con su nota.

Harley escribió: “Que el descubridor esté tan bien como nosotros en este momento”.

