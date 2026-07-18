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Continúa rescate de personas en Texas

Por AP

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Continúa rescate de personas en Texas
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      UVALDE, Texas.- Cuadrillas de socorristas salvaron el viernes a personas atrapadas por las crecidas luego de fuertes tormentas, mientras más lluvias ampliaban el peligro generado por inundaciones que han matado al menos a dos personas y dejaron varadas a cientos más.

      Una semana de aguaceros implacables dejó caer más de 60 centímetros (2 pies) de lluvia en algunas zonas. Se esperaba que la lluvia disminuyera, pero otra ronda de chubascos agravó ríos ya crecieron e inundó comunidades rurales cerca de la frontera con México que en gran medida se habían librado de daños importantes.

      Cerca de Ozona, un pequeño pueblo a unos 320 kilómetros al oeste de San Antonio, las aguas cubrieron la Interestatal 10. Más de 50 personas fueron rescatadas en bote de apartamentos inundados y de un parque de casas rodantes anegado.

      También se derrumbó una sección de un puente sobre el río Nueces en el condado de Uvalde, donde en cuestión de días ha caído lluvia equivalente a meses. 

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      En Uvalde, a unos 129 kilómetros al suroeste de San Antonio, las aguas atravesaron la casa de Miguel Vásquez dos veces esta semana, dejando una capa de lodo y volcando su refrigerador y otros objetos.

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