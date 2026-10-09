Trump crea comité para investigar a gobernadora de la Fed en su más reciente intento de despedirla

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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump abrió otro capítulo en su esfuerzo por destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, al establecer el viernes un "comité de investigación" para indagar acusaciones de que hizo declaraciones falsas en solicitudes de hipoteca.

La investigación incluirá una audiencia en la Casa Blanca el 5 de noviembre, indicó el mandatario en un memorando escrito, en el que señaló que Cook "deberá" asistir para responder preguntas del comité. La audiencia no sería pública, pero se publicaría una transcripción, según el memorando.

Comité de investigación y audiencia en la Casa Blanca

La extraordinaria exigencia de Trump de que Cook testifique ante el comité probablemente reavivará las preocupaciones sobre amenazas a la independencia de la Reserva Federal. El presidente ha pedido repetidamente que el banco central recorte su tasa de interés clave, pero en cambio, apenas el mes pasado, el organismo, encabezado por el presidente Kevin Warsh, a quien Trump nombró a principios de este año, elevó dicha tasa.

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Los intentos de Trump de destituir a Cook de la junta de gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros, representan la primera vez en los 113 años de historia del banco central que un presidente busca destituir a un gobernador de ese organismo. Cook fue nombrada por el expresidente Joe Biden y es la primera mujer negra en la junta. Los ataques de Trump contra ella se produjeron después de otros esfuerzos por destituir o acusar a funcionarios negros, como la fiscal general de Nueva York, Laetitia James, y el general Charles Q. Brown, el ex presidente del Estado Mayor Conjunto.

"Como presidente, es mi trabajo garantizar que las leyes se ejecuten fielmente, incluso mediante el despido de subordinados en quienes no se puede confiar para decir la verdad y cumplir la ley", escribió Trump en el memorando.

Los abogados de Cook, Abbe Lowell y Norman Eisen, consideran la posibilidad de que la gobernadora del banco central comparezca en la audiencia del 5 de noviembre y responda a los cargos, informaron.

"Hemos interactuado con la Casa Blanca para evaluar si el proceso propuesto tiene la posibilidad de ser genuino y no simplemente un ejercicio de marcar casillas", dijeron Lowell y Eisen en un comunicado. "La gobernadora Cook agradece la oportunidad de presentar los hechos para poder limpiar su nombre y demostrar que no existe base legal para destituirla".

Acusaciones y contexto legal sobre la destitución

El "comité de investigación" estará compuesto por Kevin Hassett, el principal asesor económico del presidente, quien con frecuencia ha repetido las críticas de Trump a la Fed; Keith Sonderling, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, a quien el presidente también nombró para dirigir el Departamento de Trabajo, y Andrea Lucas, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, a quien Trump nombró en noviembre de 2025.

El mandatario intentó inicialmente destituir a Cook en agosto de 2025 tras alegar que había cometido fraude hipotecario al declarar dos propiedades diferentes como su residencia "principal" en solicitudes de hipoteca en 2021. Las hipotecas sobre viviendas principales a menudo pueden recibir una tasa de interés más baja u otros términos beneficiosos.

Cook ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido acusada de ningún delito. Lowell y Eisen han dicho previamente que la gobernadora cometió un "error inadvertido" y sí se refirió a una de las propiedades como una casa de vacaciones en otros documentos.

"Un error inadvertido no es fraude, como el presidente y un tercio de su gabinete deberían saber porque, según se informa, hicieron lo mismo", dijeron Lowell y Eisen en agosto.

El presidente y algunos de sus asesores económicos han culpado del aumento de tasas al comité de la Reserva Federal encargado de fijar dichos índices, compuesto por 12 miembros con derecho a voto y 19 funcionarios en total. Como miembro de la junta de gobernadores, Cook también es una de las 12 participantes del comité que vota las decisiones sobre las tasas de interés. La votación para elevar las tasas el 16 de septiembre fue unánime.

La medida se produce tras un fallo emitido en junio por la Corte Suprema, que determinó que Cook podía conservar su cargo después de que Trump intentara destituirla el año pasado. Ese fallo incluyó una nota al pie que señalaba que nada impedía que Trump "lo intentara de nuevo", siempre que se le diera el aviso correspondiente y la oportunidad de responder a los cargos.

Una cuestión clave en torno a la destitución de Cook es que, según la ley que estableció la Fed, los gobernadores solo pueden ser destituidos "por causa". La Corte Suprema determinó en junio que una destitución por causa requería una presunta falta que fuera grave y estuviera relacionada con el trabajo de un funcionario. Algunos expertos legales han dicho que las acusaciones contra Cook no cumplen con ese estándar.