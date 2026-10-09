Rey Carlos III salda deuda del expríncipe Andrés en Windsor

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El rey Carlos III pagó 1,5 millones de libras (2 millones de dólares) para cubrir los costos adeudados por el expríncipe Andrés, su hermano menor, después de que éste se viera obligado a mudarse de una vivienda propiedad de la Corona cerca del Castillo de Windsor debido a sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Deuda y pago del rey Carlos III

Carlos le prestó el dinero a su hermano, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, con cargo a sus ingresos privados para garantizar que Crown Estate recibiera su pago a tiempo, dijo el viernes una persona familiarizada con el pago.

La revelación se produjo después de que Crown Estate, que administra las propiedades de la Corona, dijera que a Mountbatten-Windsor se le cobraron 1,8 millones de libras debido al ruinoso estado de la propiedad y recibió un crédito de 302.000 libras (400.000 dólares) en compensación por renunciar anticipadamente a su contrato de arrendamiento. Eso lo dejó con una deuda de 1,5 millones de libras, que el rey pagó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Crown Estate publicó las cifras el viernes al anunciar que Mountbatten-Windsor había desocupado por completo Royal Lodge, una mansión señorial de 30 habitaciones rodeada de parques cerca del Castillo de Windsor, al oeste de Londres. Él dejó personalmente la residencia en febrero.

Contexto y consecuencias del arrendamiento

Crown Estate es la entidad que administra las tierras que, nominalmente, son propiedad del rey en beneficio de los contribuyentes.

"El contrato de arrendamiento de Royal Lodge ha terminado y nuestra atención ahora está centrada firmemente en su uso futuro y las oportunidades de generar valor financiero adicional para la nación a partir de su devolución anticipada", dijo Crown Estate en un comunicado.

El año pasado, el rey Carlos III despojó a su hermano de su título principesco y le ordenó abandonar Royal Lodge mientras el monarca buscaba proteger al resto de la familia real del escándalo continuo de la relación de Mountbatten-Windsor con Epstein. Las medidas se produjeron cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de páginas de documentos de su investigación sobre Epstein, revelando detalles previamente desconocidos sobre sus vínculos con el expríncipe.

La residencia continua de Mountbatten-Windsor en Royal Lodge era un tema particularmente delicado para muchas personas porque no pagaba alquiler por la casa y las 40,3 hectáreas (99,5 acres) circundantes.

El expríncipe firmó un contrato de arrendamiento de 75 años de Royal Lodge en 2003, cuando todavía era un miembro activo de la familia real, asistiendo a actos públicos en nombre de su madre, la reina Isabel II, y desempeñándose como representante especial de comercio de Reino Unido. El contrato de arrendamiento exigía que Mountbatten-Windsor empleara 7,5 millones de libras en renovar la propiedad y realizara un pago único de 1 millón de libras.

Mountbatten-Windsor tenía derecho a una compensación por los gastos de renovación si renunciaba al contrato de arrendamiento dentro de los primeros 25 años, dijo Crown Estate.

El expríncipe, de 66 años, renunció a su papel como enviado comercial en 2011 y se apartó de todas las funciones reales en 2019 debido a las preocupaciones sobre su relación con Epstein.

Tras mudarse de Royal Lodge en febrero, Mountbatten-Windsor se trasladó a una vivienda en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, que es propiedad privada del rey.

Investigación policial y estado actual

Pocos días después, el antiguo miembro de la realeza fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público relacionada con acusaciones de que dio información sensible a Epstein durante su etapa como representante especial de comercio. La policía interrogó al expríncipe durante 11 horas y registró Royal Lodge y su nueva vivienda en Sandringham.

Mountbatten-Windsor ha negado cualquier irregularidad relacionada con su relación con Epstein.

Un juez del Tribunal Superior anunció el jueves que los abogados de la Policía del Valle del Támesis y Mountbatten-Windsor habían acordado que las órdenes que autorizaban los registros eran ilegales. Procedimientos judiciales adicionales determinarán qué pruebas descubiertas durante los registros serán excluidas de cualquier posible procesamiento.

La Policía del Valle del Támesis, que cubre el área alrededor de Windsor, dijo que su investigación continúa.