Mueren 3 personas en ataques rusos en Ucrania durante ofensiva

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Mueren 3 personas y al menos otras ocho resultaron heridas por ataques rusos en toda Ucrania, reportaron autoridades el viernes, mientras Kiev trata de contrarrestar los crecientes bombardeos de Moscú que han dejado más de 50 muertos en los últimos tres días.

Ataques rusos causan muertes y daños en Ucrania

Un hombre falleció y cinco personas sufrieron heridas en una ofensiva del Kremlin en la región ucraniana de Zaporiyia el viernes por la mañana, dijo Mykhailo Semikin, jefe de la administración militar regional. Los ataques alcanzaron zonas residenciales, agregó, apuntando que entre los lesionados había un menor.

Otro hombre perdió la vida en Ivano-Frankivsk, en el oeste del país, de acuerdo con la jefa de la administración militar de la provincia, Svitlana Onyshchuk.

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Una mujer murió también en un ataque ruso contra instalaciones de almacenamiento en el distrito de Bucha, en la región de Kiev, informó el Ministerio del Interior de Ucrania en Telegram. Su cuerpo fue hallado mientras se retiraban los escombros y se combatía un incendio en el lugar, indicó el viernes Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional. Ese incidente causó además tres heridos.

Zelenskyy pide apoyo internacional y Ucrania responde con ataques

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente, más de cuatros años y medio después de la invasión a gran escala lanzada por Moscú.

Por otra parte, un ataque ucraniano contra la región oriental rusa de Bélgorod causó dos muertos el viernes, según el centro regional de emergencias. El gobernador de la provincia, Alexander Shuvayev, afirmó que 12 personas resultaron heridas en ataques ucranianos.

Zelenskyy pide apoyo de la OTAN

En los últimos tres días, la ofensiva rusa provocó la muerte de decenas de civiles en toda Ucrania con una combinación de misiles balísticos y drones a reacción. Una bomba guiada rusa explotó el jueves junto a autobuses públicos llenos de pasajeros en el este del país y se cobró la vida de 30 personas.

Un día antes, un misil ruso provocó la muerte de 22 personas, entre ellas, cinco menores, en la ciudad de Pryluky, en el norte de Ucrania. Unas 100 personas asistieron el viernes al funeral de varios miembros de la familia Ivanchenko, que murieron en el ataque. Oleksandr, trabajador ferroviario de 39 años, su esposa, Yulia, de 37, y sus dos hijos, Iryna, de 13, y Maksym, de 8, murieron cuando un misil alcanzó el edificio de apartamentos donde vivían.

En la víspera, un operativo con misiles causó la muerte de 22 personas, entre las que había cinco menores, en Pryluky, una localidad del norte.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha advertido que Moscú podría intensificar los ataques diarios a medida que se acerque el invierno, lo que aumenta la presión sobre su país mientras se prepara para esa estación y golpea la infraestructura que mantiene a flote su economía castigada por la guerra. Entre los objetivos más recientes del Kremlin hubo sistemas energéticos, industrias clave, ferrocarriles, oficinas de correos, centros comerciales, redes de telecomunicaciones, gasolineras y exportaciones de grano.

El mandatario mantuvo el viernes una reunión con funcionarios militares y miembros del gobierno centrada en las necesidades energéticas y de defensa aérea del país.

"Desafortunadamente, hay muchos daños en la red eléctrica y en las instalaciones de transmisión de electricidad", escribió en Telegram. "Las reparaciones continúan las 24 horas".

La administración municipal de Kiev informó el viernes en Telegram que la capital ucraniana volvería a instalar estaciones de ayuda construidas por el gobierno —conocidas como "puntos de invencibilidad"— que sirven comida y bebidas y proporcionan calor y electricidad en tres distritos de la ciudad donde la situación eléctrica era más difícil.

Zelenskyy pidió el jueves más apoyo en materia de defensa a los países de la OTAN, y, en una publicación en internet, señaló que "Es importante que el apoyo en palabras tome forma concreta en nuevos paquetes para la defensa de Ucrania".

"El suministro de capacidades antibalísticas, la munición para nuestros aviones de combate y las inversiones en interceptores, todo esto ayuda directamente a salvar vidas cada día", apuntó.

Sin munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot, fabricados en Estados Unidos, Ucrania no puede detener las armas balísticas rusas. Está acelerando el desarrollo de una nueva generación de interceptores lo suficientemente rápida como para alcanzar los aviones no tripulados a reacción de Moscú, que vuelan a gran altura.

Ataques ucranianos afectan infraestructura rusa

Mientras, un ataque con drones ucranianos dañó un centro de datos perteneciente al gigante tecnológico ruso Yandex, según confirmó la empresa.

"Como resultado de un ataque con drones, parte de la infraestructura del centro de datos de Yandex en Kaluga se vio afectada. Varios módulos del centro de datos están completamente fuera de servicio. Esto puede hacer que algunos servicios de Yandex experimenten interrupciones", informó el servicio de prensa de Yandex y agregó que "actualmente está evaluando el alcance total de los daños".

También dijo que nadie había resultado herido.

Es la segunda vez en dos días que la empresa es el blanco de un ataque, luego de una ofensiva con drones que dejó fuera de servicio un centro de datos en la región occidental de Riazán en la víspera.

Zelenskyy confirmó el ataque al centro de datos en un mensaje en X. También dijo que las fuerzas de Kiev habían alcanzado la refinería de petróleo de Ukhta, en la región rusa de Komi. El jefe regional, Rostislav Goldstein, reportó antes el viernes un ataque contra la ciudad de Ukhta, pero dijo que no había daños.

El gobernador de Kaluga, Vladislav Shapsha, dijo el viernes que nueve personas resultaron heridas por ataques con drones en la región.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Tver, Vitaly Korolyov, señaló que un dron ucraniano provocó un incendio en una fábrica en Redkino. No se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas aéreas derribaron 505 drones ucranianos desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes.