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Consejera del INE denuncia amenazas

Gómez Puga ha insistido en proteger la independencia del INE frente a presiones externas.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 04:44 p.m.
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Consejera del INE denuncia amenazas
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La consejera electoral Frida Gómez Puga denunció, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), haber recibido amenazas dirigidas contra ella y su familia por sus recientes propuestas hechas ante los temas que debate el Instituto.

      Frida Gómez Puga denuncia amenazas en sesión del INE

      "Hoy debo hacer de su conocimiento una situación extrema que no puedo ni debo normalizar: en días recientes he recibido amenazas graves y directas contra mi integridad física que se han extendido incluso a integrantes de mi familia", dijo.

      En sesiones anteriores, Gómez Puga ha advertido sobre la necesidad de proteger la independencia de las consejerías y evitar que las presiones externas condicionen el sentido de sus votos.

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      Propuestas y decisiones en el INE y Tribunal Electoral

      En la sesión del 18 de agosto, durante la discusión sobre la actuación de las autoridades electorales, se sostuvo que las decisiones deben tomarse con base en la Constitución, la ley y los elementos de cada expediente, no por temor a posibles consecuencias personales o políticas.

      Frida Gómez Puga fue la consejera que propuso que se pudieran contar como votos las llamadas "boletas planchadas"; decisión que ya fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

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