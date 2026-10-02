Crecen protestas en Francia

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París, Fra.- Las protestas estudiantiles se intensificaron este jueves en Francia, con más institutos afectados y la expansión a las universidades, pero sobre todo con una violencia creciente que llevó a practicar un total de 1,949 detenciones, según el Ministerio de Interior.

La movilización estudiantil, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo por todo el país.

En total, 1,027 centros educativos resultaron afectados por los incidentes -entre ellos 222 bloqueos de acceso a los establecimientos- y en ellos 284 agentes de policía y gendarmes resultaron heridos, así como 65 empleados educativos y 170 alumnos, de acuerdo con el ministerio de Educación francés.

El Gobierno considera que las protestas ya no tienen que ver "con la expresión legítima de las reivindicaciones de los estudiantes de instituto", según declararon a la prensa local fuentes del Ministerio de Interior, sino que tienen "características de una situación de violencia urbana".

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El notable agravamiento de la movilización, que comenzó hace una semana para denunciar la carencia de docentes y para solicitar mejores condiciones en los centros, dejó escenas de violencia urbana en puntos como Lyon, Lille o Pantin (a las afueras de París), con incidentes como la quema de contenedores y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

En Nantes incluso se produjo un incendio en uno de los liceos afectados. Frente a la extensión de las protestas, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó un gabinete de crisis y pidió a sus ministros que no hagan desplazamientos en los próximos días para que los prefectos estén disponibles para gestionar la situación en cada localidad.

Este, viernes, unos 400 centros educativos permanecerán cerrados por precaución y se impartirán clases a distancia, según anunció el ministro de Educación, Édouard Geffray, en una entrevista en la cadena France 2.