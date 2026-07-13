Ministros y dirigentes rechazan racismo en comentarios de Rajoy

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MADRID (AP) — El ex presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recibió críticas por afirmar que la selección de Francia en el Mundial no tiene ningún jugador francés, algo que dirigentes franceses y españoles han calificado de racista.

Rajoy, miembro del conservador Partido Popular de España, hizo el comentario en una columna para el medio español El Debate antes de la semifinal del Mundial entre los vecinos europeos el martes.

Rajoy escribió el 10 de julio que la selección francesa ha ganado todos los partidos que han jugado en este Mundial y actualmente encabezan el ranking de la FIFA, que tiene un plantel "de altísimo nivel" pero "sin franceses".

Reacciones oficiales en Francia y España

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El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró el lunes a la cadena francesa BFM TV: "Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación contraria nace de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambas".

Un día antes, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, escribió en X que "las declaraciones de Mariano Rajoy sobre el equipo francés desprenden un intolerable tufo a racismo", y añadió que "también plantean interrogantes sobre el deplorable clima que da lugar a ese tipo de sentimientos. Nuestros jugadores no necesitan un certificado de nacionalidad de un ex primer ministro español".

El gobierno socialista de España condenó rápidamente las declaraciones de Rajoy, quien fue primer ministro de 2011 a 2018.

Respuesta del gobierno español y contexto político

El primer ministro Pedro Sánchez aludió el domingo a los comentarios sin mencionar a su predecesor, al escribir en X que "hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel".

"Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios", añadió. "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

Francia se enfrentará a España el martes en el estadio de los Cowboys de Dallas de la NFL en Arlington, Texas.

Al mediocampista francés Warren Zaire-Emery le preguntaron sobre los comentarios el día antes del partido, en una conferencia de prensa en el recinto, y dijo que no los había visto.

"Este equipo francés tiene jugadores de distintos orígenes y procedencias", manifestó Zaire-Emery. "También el país. Somos un grupo unido, un equipo unido, y eso es lo único que importa".

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, también se pronunció el lunes y afirmó que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, debía desautorizar esas declaraciones.

No es la primera vez que el equipo de Francia enfrenta racismo durante este Mundial.

A principios de este mes, el capitán y estrella francesa Kylian Mbappé condenó a una senadora paraguaya por comentarios que ella hizo tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final.

Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, publicó una serie de comentarios en X en los que se burlaba de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del futbolista francés después de que Francia ganara el 4 de julio con un penalti convertido por Mbappé.