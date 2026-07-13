Murió Sam Neill, actor neozelandés conocido por Jurassic Park

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Sam Neill, el actor elegante y versátil cuya prolífica carrera abarcó cine de arte y grandes éxitos de taquilla, desde esquivar velocirraptores en "Jurassic Park" hasta interpretar al cruel esposo de Holly Hunter en "El Piano", murió el lunes. Tenía 78 años.

Muerte y diagnóstico de Sam Neill

En 2023, Neill reveló que le habían diagnosticado un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco frecuente de linfoma no Hodgkin. El actor falleció el lunes en Sydney, según un comunicado publicado en la página de redes sociales del actor.

Su muerte fue "repentina e inesperada", afirmó el comunicado, que añadió que el actor "seguía libre de cáncer" al momento de morir. No se precisó una causa de muerte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida", escribió su familia.

Reacciones y homenajes tras la muerte

Compañeros actores y directores le rindieron homenaje, entre ellos Steven Spielberg, quien dirigió la primera película de "Jurassic Park".

"Me encantó hacer todas las películas de ´Jurassic´ con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia Jurassic y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus muchos millones de fans en todo el mundo", dijo Spielberg en un comunicado.

La actriz Sharon Lawrence escribió en Instagram: "Condolencias y agradecimiento por la inmensa alegría y maestría que Sam Neill aportó a nuestra industria".

El actor se dio a conocer en "Dead Calm" y "My Brilliant Career"

Neill fue uno de los numerosos actores y directores que alcanzaron fama internacional tras la explosión del cine australiano que comenzó a finales de la década de 1970, una lista que incluye a Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir y Gillian Armstrong. Tenía un amplio registro, lo que le llevó a actuar junto a Helena Bonham Carter en la comedia de Alan Ayckbourn "Sweet Revenge", pasando por cortarle el dedo a Hunter en "The Piano", hasta sacarse los ojos en la película de terror de ciencia ficción "Event Horizon".

Interpretó tanto a santos como a pecadores: En "Omen III: The Final Conflict" interpretó a Damien el Anticristo y también interpretó al cardenal Thomas Wolsey en "The Tudors".

El actor llamó por primera vez la atención del público internacional en la película de 1979 de Armstrong "My Brilliant Career", que también presentó a Judy Davis. Más tarde apareció en "Dead Calm" de Phillip Noyce, un elegante thriller ambientado en el mar y coprotagonizado por la entonces relativamente desconocida Nicole Kidman.

Neill coprotagonizó dos veces con Meryl Streep, en "Plenty", del director australiano Fred Schepisi y —de nuevo para Schepisi— en "A Cry in the Dark", una película sobre las sensacionalistas consecuencias de que un dingo matara a un bebé en una zona remota de Australia.

Obtuvo una nominación al Emmy por su actuación en el papel principal de la miniserie de 1998 "Merlin" y otra como narrador de "Wild New Zealand" de 2017. Neill también obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro —por "Merlin", "One Against the Wind" y "Reilly: Ace of Spies".

Richard E. Grant, un amigo de muchos años que coprotagonizó con Neill "Palm Beach" en 2019, lo describió en una publicación en Instagram como "un oficial y un caballero en el sentido más verdadero". Grant dijo que Neill lo había "guiado y ayudado a atravesar un momento muy difícil" de su vida.

Legado y vida personal de Sam Neill

"Jurassic Park" fue su película más conocida

Pero quizá alcanzó su mayor nivel de fama en "Jurassic Park" al interpretar al paleontólogo Alan Grant, a quien convocan a una isla frente a Costa Rica donde se ha construido un parque temático para albergar manadas de dinosaurios clonados.

Su personaje era reflexivo y razonable, un científico que advirtió al creador del parque temático antes del caos: "Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente han sido arrojadas de nuevo a la mezcla juntas. ¿Cómo podemos tener la más mínima idea de qué esperar?".

Grant sobrevivió a los aterradores acontecimientos cuando las criaturas escapan, pero no regresó para "The Lost World: Jurassic Park II" en 1997. Volvió para el tercer episodio en 2001 y "Jurassic World: Dominion" en 2022.

"Probablemente sea un poco tarde para aprender estas cosas", dijo al Daily News de Nueva York en 2001, "pero por fin siento que he descubierto cómo ser un héroe de acción. Estoy más contento con Grant esta vez. Es duro y curtido, pero parece que sabe lo que está haciendo".

Primeros años en Irlanda del Norte y Nueva Zelanda

Nacido en 1947 en Irlanda del Norte, Neill emigró a Nueva Zelanda a los 7 años. Nació como Nigel Neill, pero dijo a entrevistadores que empezó a llamarse Sam porque había demasiados Nigels en su escuela.

Su familia se estableció en Dunedin, en la Isla Sur, y fue enviado a un internado en Christchurch. Después de la universidad, asumió el papel principal en "Sleeping Dogs" en 1977, el primer largometraje realizado en Nueva Zelanda en más de una década.

Otros papeles cinematográficos de Neill incluyeron interpretar a un oficial de submarino soviético que memorablemente sueña con un hogar en Montana en "The Hunt for Red October" y a un investigador en "In the Mouth of Madness", del director John Carpenter.

En televisión, Neill interpretó al maligno Chester Campbell en la serie de TV "Peaky Blinders" y a Thomas Jefferson en la miniserie de cuatro horas de CBS "Sally Hemings: An American Tragedy". En Apple TV+, participó en "Invasion", interpretando al jefe policial de Oklahoma John Bell Tyson, un hombre al final de su carrera que busca su propósito. En 2024 protagonizó junto a Annette Bening la serie de Peacock "Apples Never Fall".

Querido en Nueva Zelanda como una celebridad sencilla y sin pretensiones

El actor se hizo conocido en Nueva Zelanda como una persona modesta y sin pretensiones que no adoptaba la fama. En redes sociales, a menudo publicaba imágenes de los animales de su granja, muchos de ellos nombrados cariñosamente en honor a celebridades y amigos, como la gallina Laura Dern, el pato Kylie Minogue y la vaca Helena Bonham Carter.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, lamentó la muerte de Neill como "uno de los grandes" en un comunicado publicado en redes sociales.

"Empezó cuando apenas había una industria cinematográfica de la que hablar", escribió Luxon. "Durante más de cincuenta años llevó historias de Nueva Zelanda al mundo y sus talentos ayudaron a convertir nuestra industria cinematográfica en lo que es hoy".

Neill también era viticultor y, bajo su marca Two Paddocks, produjo vinos pinot noir y riesling de su bodega en la región de Central Otago, en la isla Sur de Nueva Zelanda.

Sus memorias "Did I Ever Tell You This?" se publicaron en marzo de 2023 y recibió el título de caballero en reconocimiento a su "destacada contribución al cine", un título aprobado por la difunta reina Isabel II.

"No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros", dijo Neill a The Guardian en 2023, refiriéndose a su diagnóstico y tratamiento de cáncer. "Pero esos momentos oscuros hacen que la luz se destaque con nitidez, ¿sabes?, y me han hecho estar agradecido por cada día y enormemente agradecido por todos mis amigos".

Le sobreviven cuatro hijos y ocho nietos.