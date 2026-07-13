Congresistas demócratas de EE.UU. califican cerco a Cuba como "Gaza silenciosa"

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LA HABANA (AP) — Cuatro congresistas demócratas de Estados Unidos que viajaron este fin de semana a Cuba y se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel calificaron de "Gaza silenciosa" el efecto del cerco energético impuesto por su presidente Donald Trump a la isla.

Visita y reuniones de congresistas demócratas en Cuba

Los congresistas Mark Pocan de Wisconsin, Teresa Leger-Fernández de Nuevo México, Maxine Dexter de Oregón y Delia Catalina Ramírez de Illinois llegaron el jueves en una visita que se extendió hasta el lunes. Es el segundo viaje de representantes en tres meses.

Durante un intercambio con un pequeño grupo de periodistas antes de regresar indicaron que además de Díaz-Canel habían sostenido reuniones con ministros, profesionales médicos, empresarios y recorrido las calles de La Habana. Pero aclararon que actualmente no hay conversaciones entre Washington y La Habana que destraben la situación.

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"No creo que se estén llevando a cabo negociaciones", dijo Pocan cuando se le preguntó sobre los avances en el diálogo binacional para que se destrabe el cerco energético que tiene semiparalizada a la isla desde hace seis meses. "Pienso que (el secretario de Estado) Marco Rubio está convirtiendo esto en algo personal y no profesional", agregó.

Ambos gobiernos reconocieron en varias ocasiones que hubo contacto entre sus funcionarios, pero no ofrecieron detalles. Recientemente el nieto del nonagenario líder socialista Raúl Castro, el coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, se ofreció como interlocutor ante Trump.

Impacto del cerco energético y reacciones políticas

Rubio es hijo de padres cubanos y creció en Miami, adonde comenzó su carrera política bajo la fuerte influencia de los grupos de exiliados anticastristas.

Trump y su secretario de Estado indicaron que esperan vencer por asfixia al gobierno de la isla, al que señalan de ineficiente. Las autoridades cubanas denunciaron que se trata de un castigo colectivo.

El cerco energético impuesto por Estados Unidos a Cuba en enero y la amenaza contra terceros países que vendan combustible a la isla agudizó un lustro de crisis ocasionada por sanciones previas y políticas internas fallidas como la unificación monetaria.

En las calles las consecuencias son palpables: apagones de más de 20 horas diarias, limitaciones en el transporte público, cancelación de vuelos, caída en el turismo, recortes en la jornada laboral y una paralización de la vida doméstica en general.

Los legisladores lamentaron el impacto del cerco energético. Según el congresista Pocan una persona con la que habló en Cuba describió la situación actual como "Gaza silenciosa".

"Puede que no haya bombardeos, pero sin duda existen condiciones que impiden a las personas llevar su vida cotidiana. No pueden ir al trabajo, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como lo hacían antes", señaló. "Me pareció una descripción muy acertada".

Por su parte Leger-Fernández aseguró que no tiene "ningún sentido obligar a un país a sufrir y a estar sometido a un asedio".

Paralelamente Dexter –quien además es médica de formación—y Ramírez indicaron que buscarán impulsar enmiendas en el Congreso de Estados Unidos para prohibir el impacto en la salud y evitar una acción mayor de Trump sin autorización legislativa, como las operaciones armadas contra la isla con las que amenazó en reiteradas ocasiones.