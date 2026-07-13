El hombre abatido por el ICE en Maine no era el objetivo de la orden judicial, dice un senador

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BIDDEFORD, Maine, EE.UU. (AP) — El automovilista abatido a balazos el lunes por agentes del ICE en Maine no era el objetivo de la orden judicial que los oficiales ejecutaban, indicó el senador Angus King, según dijo que le informó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Es la segunda vez en una semana que elementos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) utilizan fuerza letal, y al menos el noveno deceso de este tipo desde que el presidente Donald Trump inició sus redadas contra los inmigrantes.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes indicaron que la persona fallecida es un colombiano de 26 años.

King, senador independiente, declaró que Mullin le informó que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó utilizar su vehículo como arma contra los agentes en Biddeford, una ciudad costera ubicada a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de Portland.

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"Él estaba en un vehículo... avanzó en él, y el término que usó el secretario fue que ´usó el vehículo como arma' y un agente del ICE le disparó", indicó King.

King había dicho inicialmente que Mullin le informó que el hombre era el objetivo de una iniciativa de deportación. Posteriormente, Mullin llamó a King con nueva información que había recibido, dijo un portavoz del senador.

La fiscalía general estatal de Maine, que investiga el incidente en conjunto con el FBI y otras agencias, destacó que las primeras declaraciones indican que el automovilista intentaba huir en dirección al agente. La oficina señaló que el agente que lo mató fue colocado bajo licencia.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Se dejaron mensajes para el ICE y el Departamento de Seguridad Pública de Maine solicitándoles comentarios.

Daniel Boucher relató que se asomó por la ventana de su apartamento en el tercer piso después de que escuchó un sonido de "pop, pop, pop" y vio un auto pequeño "en 90 grados hacia la acera" y una camioneta detrás. El conductor estaba herido y el auto empezó a avanzar por la calle hasta que la camioneta lo golpeó de nuevo, agregó.

"Tenía la cara ensangrentada. La cabeza ensangrentada", expresó Boucher con la voz entrecortada. "Escuché claramente a la víctima decir: ´Intenté parar´... escuché claramente cuando dijo eso".

Boucher narró que vio a un agente del ICE que se acercó con un maletín médico hacia donde el hombre estaba tendido antes de que llegaran una ambulancia y un camión de bomberos. En un momento dado, Boucher añadió que el agente que le disparó al hombre pasó cerca de él.

"Yo estaba alterado y le dije lo que pensaba, y él me miró y me dijo: ´Intentó atropellarme´, o algo por el estilo", relató Boucher. "No recuerdo sus palabras exactas".

El hombre tenía autorización para trabajar en Estados Unidos, aseguran activistas

Dos grupos activistas — la Maine Immigrants´ Rights Coalition, y Presente!— declararon que el hombre que murió tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

Después de los disparos, su familia se puso en contacto con la Immigrants´ Rights Coalition, pero no están listos para hablar públicamente sobre el tiroteo, señaló el director ejecutivo del grupo, Mufalo Chitam.

Mary Hayes, quien vive cerca del lugar donde ocurrieron los disparos, indicó que el hombre vivía cerca de ahí con su esposa y su hija.

"Vi a una esposa caer de rodillas al ver el cuerpo de su marido muerto en el suelo", contó Hayes a The Associated Press mientras sostenía un pedazo de cartón con la leyenda "No al ICE, detengan al ICE". "Vi a una niña pequeña con su mochilita rosa llorando porque no volverá a ver a su padre".

La embajada de Colombia señaló que está en contacto con las autoridades estadounidenses y que está "trabajando para confirmar formalmente la identidad y la nacionalidad del individuo".

Video de seguridad, pero no de cámaras corporales

Cory Poulin, cuya familia administra una lavandería ubicada cerca del sitio de los disparos, le dijo a la AP que las cámaras de seguridad del negocio captaron imágenes del auto del hombre avanzando hasta la intersección después de los disparos. Otras imágenes del lugar mostraban el auto dando vueltas en círculos e impactos de bala en el parabrisas.

Señaló que la Policía Estatal de Maine le pidió que no difundiera el video públicamente.

Los agentes involucrados en el tiroteo no portaban cámaras corporales, señaló King.

"La pregunta es: ¿qué hizo él con su vehículo?", sostuvo King. "¿Los agentes fueron amenazados? ¿Las amenazas llegaron al nivel que justificaba el uso de fuerza letal?"

Manifestantes opuestos al ICE se reúnen cerca de la escena

Decenas de manifestantes críticos del ICE y de la ofensiva migratoria en curso de Trump se reunieron en Biddeford a las pocas horas del tiroteo.

Amy Goodman, quien es de la cercana localidad de Wells, llegó con un cartel que decía "Dejen de matarnos". y lo orientó hacia los policías que trabajaban en el lugar.

"Lamentablemente, es algo que estamos viendo mucho más a menudo últimamente, y estoy enojada por ello", aseveró Goodman, quien llevaba una camiseta que decía: "El ICE es mejor cuando es aplastado" .

La policía bloqueó el acceso a la escena del tiroteo, que está en un vecindario con iglesias, negocios y viviendas, en su mayoría multifamiliares. Varios manifestantes permanecieron cerca, algunos con carteles que condenaban la presencia del ICE en la comunidad y el estado.

"Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como algo rutinario o inevitable", aseguró Chitam. "¿Cuánto más daño deben soportar nuestras comunidades antes de que quienes tienen el poder de actuar reconozcan que esto ha ido demasiado lejos?"

Repunte reciente en la ofensiva de Trump contra los inmigrantes

El 7 de julio, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y residente de Houston, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieron mientras llevaba a su cuadrilla de construcción a una obra.

Los tiroteos ocurren en medio de un impulso del gobierno de Trump para implementar su agenda de deportaciones masivas. Durante un periodo de cinco días a finales de junio, el ICE arrestó a más de 10.000 personas.

Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está tomando medidas enérgicas contra ciertas ciudades, los arrestos van en aumento. Las labores del gobierno para aplicar la ley migratoria fueron ampliamente condenadas el invierno pasado tras las muertes de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

"Más que nada, quiero saber: ´¿Por qué están en Maine?´", afirmó la representante demócrata Chellie Pingree, de Maine, en un video publicado en redes sociales.

Cientos de arrestos del ICE en Maine desde que Trump volvió a la presidencia

El ICE tuvo una presencia significativa en Maine previamente este año, lo que derivó en varias manifestaciones. Funcionarios de inmigración dijeron posteriormente a finales de enero que habían cesado las "operaciones reforzadas" en el estado tras realizar cientos de arrestos.

Un portavoz del DHS dijo entonces que algunos arrestos en Maine correspondían a personas que habían sido "declaradas culpables de crímenes horribles, incluidos asalto agravado y poner en peligro el bienestar de un menor".

Pero los registros judiciales muestran que, aunque algunos habían sido declarados culpables de delitos graves, otros tenían procesos migratorios sin resolver o habían sido arrestados, pero nunca declarados culpables de un delito.

El ICE arrestó a 546 personas en Maine entre el inicio del segundo mandato de Trump y el 11 de marzo de 2026, los datos más recientes disponibles, según información de arrestos del ICE proporcionada al Deportation Data Project de la Universidad de California, campus de Berkeley, y analizados por la AP.

Más o menos el 45% de los arrestados tenía antecedentes penales. Durante el período equivalente de 416 días antes de que Trump asumiera el cargo, aproximadamente el 69% de los arrestados tenía antecedentes penales, según muestran los datos.

Detalles confirmados sobre el tiroteo en Biddeford

Impacto en la comunidad y reacciones tras el incidente

Contexto y cifras de arrestos del ICE en Maine