Danuri capta imágenes del impacto del cohete SpaceX en la Luna
El satélite Danuri del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea fotografió el sitio del choque tras la colisión accidental.
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CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un satélite surcoreano captó las primeras imágenes del sitio del impacto en la Luna provocado por un cohete de SpaceX fuera de control.
Danuri registra imágenes del impacto en la Luna
La nave espacial Danuri, del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, sobrevoló el sitio del impacto poco después de que la etapa superior de un Falcon 9 se estrellara inadvertidamente contra la Luna el miércoles. Danuri pasó por el sitio varias veces y tomó fotos desde la órbita lunar, que fueron difundidas por la agencia espacial el jueves.
El terreno se ve notablemente más oscuro donde el cohete impactó y provocó un cráter, esparciendo polvo y rocas por todas partes. Autoridades espaciales surcoreanas indicaron que Danuri recopiló imágenes de antes y después.
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NASA prepara sobrevuelo para evaluar impacto
La NASA prevé que su Orbitador de Reconocimiento Lunar sobrevuele el lugar del choque la próxima semana para observar las consecuencias.
SpaceX, de Elon Musk, lanzó Danuri desde Cabo Cañaveral en 2022.
La empresa también envió el año pasado un par de módulos de alunizaje privados a la Luna. La etapa superior de ese lanzamiento fue la que se estrelló contra el satélite esta semana a 8.700 km/h (5.400 mph), colocada en una trayectoria de colisión accidental por la actividad solar y la gravedad, según SpaceX.
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