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NUEVA YORK (AP) — Las autoridades federales informaron que el origen de los chiles jalapeños vinculados a un brote de salmonela en varios estados de Estados Unidos se ha rastreado hasta un productor en Sinaloa, México.

Brote de salmonela vinculado a jalapeños de Sinaloa México

Se ha reportado que al menos 345 personas en 27 estados enfermaron por la cepa de salmonela vinculada a los jalapeños. La mayoría de los casos se han registrado en Minnesota y Colorado. No se han reportado muertes, pero las autoridades indicaron que 36 personas han sido hospitalizadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron el miércoles que los chiles fueron introducidos en Estados Unidos por Coast Citrus Distributors. La empresa los retiró del mercado y está notificando a sus clientes, entre los que se incluyen algunas destacadas cadenas de restaurantes de comida mexicana, dijeron los funcionarios.

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Hasta el momento, Coast Citrus Distributors no ha respondido a un mensaje de voz dejado el jueves en el que se solicitaban comentarios.

Acciones de las autoridades y cadenas de restaurantes

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó que, de las 191 personas entrevistadas en la investigación del brote, 177, equivalentes al 93%, reportaron haber comido en un restaurante de estilo mexicano, incluidos Chipotle Mexican Grill y Qdoba, del 14 de junio al 14 de julio.

Chipotle Mexican Grill informó el martes que había retirado los jalapeños de algunos de sus restaurantes. Qdoba dijo el miércoles que la empresa había eliminado de manera proactiva los jalapeños de todos sus restaurantes.

"Dadas sus acciones para retirar el producto de sus establecimientos, ninguno de estos locales se considera un riesgo actual y continuo para los consumidores en este brote", señalaron en un comunicado las autoridades de los CDC.

La FDA investiga si algunos de los jalapeños llegaron a tiendas de comestibles. La agencia podría anunciar en su página web medidas adicionales de retiros del mercado, indicaron las autoridades sanitarias.

Las autoridades sanitarias mexicanas dijeron que abrieron una investigación y el jueves realizaron una visita a una instalación empacadora en el estado norteño de Nuevo León.

La bacteria salmonela causa alrededor de 1,35 millones de infecciones en Estados Unidos cada año, y los brotes se han vinculado a fuentes como pepinos, huevos, leche no pasteurizada, albahaca fresca, geckos y dragones barbudos como mascotas.

Horas o días después de la exposición a la bacteria, las personas infectadas pueden sufrir diarrea, fiebre y cólicos estomacales. La enfermedad suele durar de cuatro a siete días, y la mayoría se recupera sin tratamiento.

Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de que la enfermedad sea más grave, según los CDC.

Las acciones de Chipotle, con sede en Newport Beach, California, se desplomaron casi un 10% el martes y no se han recuperado. Varias cadenas de comida rápida informal como Chipotle han registrado menos afluencia de clientes de ingresos medios y bajos debido a la inflación generalizada en Estados Unidos, y los titulares recientes sobre enfermedades transmitidas por alimentos podrían ser otro factor negativo.