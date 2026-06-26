Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en Santa Clara

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A medida que la fase de grupos del Mundial llega a su fin, tal vez la mayor intriga no gire en torno a qué equipo termina primero en su grupo.

Es quién termina tercero.

Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan automáticamente a los dieciseisavos de final. Los tres anfitriones del certamen, Estados Unidos, Canadá, ya tienen un boleto a la siguiente ronda, junto con Francia, Alemania, Brasil y Noruega, entre otros.

Estados Unidos se enfrentará a Bosnia-Herzegovina el 1 de julio en Santa Clara, California, mientras que Canadá viajará al sur de California para enfrentar el domingo a Sudáfrica. Otros destacados duelos también ya quedaron definidos, incluido el Marruecos contra Holanda, Japón ante Brasil y Noruega vs. Costa de Marfil.

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Finalizar en tercer lugar no garantiza nada. Los ocho mejores terceros lugares también avanzarán a la fase de eliminación directa, definiéndose por criterios de desempate como diferencia de goles y goles anotados, si es necesario.

Es casi un hecho que los equipos con cuatro puntos —una victoria, un empate y una derrota— estarán en dieciseisavos de final. Bosnia-Herzegovina, Suecia y Ecuador ya avanzaron de esa manera, y Paraguay está a punto de sumarse a ese grupo, lo que dejaría cuatro cupos disponibles.

Eso deja a otros ocho equipos en la disputa por los últimos cuatro lugares, incluido Senegal, que goleó a Irak 5-0. Otras selecciones con tres puntos también esperan lo mejor.

"En lo personal, no quería terminar en esta situación, en la que tenemos que esperar a ver si avanzamos", dijo el delantero surcoreano Son Heung-min. "Es decepcionante no haber obtenido el resultado que merecíamos, con todo lo que trabajamos. Pero ahora está fuera de nuestras manos y tendremos que aceptar nuestro destino, sea cual sea".

Algunos partidos a seguir el viernes por la noche en la lucha por el tercer lugar:

Partidos clave para definir terceros lugares

Grupo G

Egipto (cuatro puntos) vs. Irán (dos puntos): Egipto probablemente clasificaría como tercer lugar incluso con una derrota, siempre que no sea por muchos goles. Irán sería gran favorito para avanzar como tercero con un empate. Bélgica y Nueva Zelanda aún tienen una posibilidad matemática de terminar terceros en el Grupo G.

Grupo H

Cabo Verde (dos puntos) vs. Arabia Saudí (un punto): Cabo Verde avanza —como primero o segundo lugar del sector— con una victoria. Los saudíes también necesitan ganar para avanzar.

Uruguay (dos puntos) vs. España (cuatro puntos): Uruguay probablemente avanzaría como tercero con un empate. Si pierde se va a casa.

Análisis de los próximos encuentros de eliminación directa

Así se perfila hasta ahora:

Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina, 1 de julio

El impulso de los estadounidenses, tras dos victorias consecutivas, se frenó con la derrota ante Turquía. Pero en la ronda de eliminación directa se medirán con una Bosnia-Herzegovina que ocupa el 62do puesto del ranking de la FIFA, el clasificado europeo al Mundial con peor ubicación.

Bosnia terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos. La figura de Estados Unidos, Christian Pulisic, ingresó como suplente en el segundo tiempo ante Turquía. No había jugado desde que salió al descanso del triunfo en el debut ante Paraguay, por una lesión de pantorrilla. "Jugamos cada partido como si fuera un partido de eliminación directa", dijo el mediocampista estadounidense Sebastian Berhalter, autor de un gol contra Turquía. "Lo vieron en nuestra intensidad y en la manera en que trabajamos. Para nosotros, es seguir trabajando como hasta ahora".

Sudáfrica vs. Canadá, 28 de junio

Estas naciones ya hicieron historia. Será la primera vez que ambas estén en la fase de eliminación directa del Mundial. La coanfitriona Canadá avanzó como segunda del Grupo B con cuatro puntos: una victoria, un empate y una derrota.

Sudáfrica fue segunda del Grupo A, también con cuatro puntos, incluida una sorpresiva victoria sobre Corea del Sur.

Brasil vs. Japón, 29 de junio

Japón avanzó como segundo del Grupo F tras un trabajado empate 1-1 ante Suecia, y el premio para los Samurais Azules es un partido de eliminación directa contra Brasil, cinco veces campeón del Mundial.

Japón completará un ciclo. Reclutó la leyenda brasileña Zico en 1991 para profesionalizar la nueva liga doméstica del país y respaldar la exitosa candidatura de Japón para albergar el Mundial en 2002.

Ahora, los japoneses tienen la oportunidad de mostrar cuánto han avanzado frente a un país que ha marcado el estándar.

Países Bajos vs. Marruecos, 29 de junio

Holanda ganó el Grupo F tras empatar con Japón y superar en goles a Suecia y Túnez por un global de 8-2. Marruecos terminó invicto para finalizar segundo en el Grupo C, en su búsqueda por convertirse en el primer campeón africano del Mundial. Marruecos llegó a las semifinales hace cuatro años en Qatar.

Noruega vs. Costa de Marfil, 30 de junio

Noruega necesitaba vencer a Francia para ganar el Grupo I. En cambio, el entrenador Ståle Solbakken optó por descansar a Erling Haaland y a otros nueve titulares. Ahora deberán medirse a Costa de Marfil en Dallas el próximo martes.