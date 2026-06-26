Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones

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LOS ÁNGELES (AP) — Un tribunal de apelaciones confirmó la condena de Harvey Weinstein en California en 2022 por violación y agresión sexual, pero ordenó que el juez del juicio le imponga una nueva sentencia el viernes.

Tribunal de apelaciones confirma condena y ordena nueva sentencia

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 2º Distrito de California emitió la decisión por unanimidad.

"Estamos decepcionados por la decisión de hoy y discrepamos respetuosamente de las conclusiones del Tribunal de Apelaciones sobre la imparcialidad del juicio del señor Weinstein", dijo el portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, en un correo electrónico. "Al mismo tiempo, el tribunal reconoció correctamente que su sentencia no puede mantenerse".

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La decisión se conoció un día después de que los fiscales en Nueva York decidieran que Weinstein no enfrentaría un cuarto juicio allí, al retirar el jueves el caso de la era del #MeToo después de que la acusadora dijera que no podía soportar testificar de nuevo.

El exmagnate del cine sigue condenado por otro delito sexual grave en Nueva York, y permanece tras las rejas. Pero el cargo de violación en Nueva York había quedado sin resolverse tras una condena anulada seguida de dos jurados que no lograron un veredicto.

Detalles del juicio y condena en California

En California, Weinstein, de 74 años, fue declarado culpable en diciembre de 2022 de un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual contra una modelo y actriz italiana conocida durante el juicio como Jane Doe 1. Weinstein fue condenado a 16 años de prisión.

Los abogados del exmagnate del cine argumentaron en su apelación que, en su juicio en el condado de Los Ángeles, el testimonio del director de un festival de cine fue limitado de manera injusta por la jueza del Tribunal Superior Lisa B. Lench, y habían estado solicitando un nuevo juicio.

En Nueva York, Weinstein espera una sentencia en septiembre por su condena vigente por agresión, relacionada con una mujer diferente. Los fiscales buscan una pena de 20 años de prisión. Solo cumpliría su condena de California después de eso.

Después del juicio en Los Ángeles, Jane Doe 1 posteriormente se dio a conocer con su nombre, Evgeniya Chernyshova, cuando demandó a Weinstein en un tribunal civil.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que denuncien públicamente, como lo hizo Chernyshova. Su abogada también dijo que ella consintió en que se publicara su nombre.

Chernyshova testificó que Weinstein llegó sin invitación a su habitación de hotel durante el festival de cine LA Italia en 2013 y la agredió.

La defensa de Weinstein sostuvo que un juez impidió erróneamente que sus abogados en el juicio preguntaran sobre mensajes de Facebook entre Chernyshova y el director del festival, Pascal Vicedomini, que habrían mostrado que tenían una relación sexual.

Ese interrogatorio habría demostrado que ella cometió perjurio cuando dijo que ella y Vicedomini eran solo amigos y colegas, argumentaron los abogados de Weinstein. Y afirmaron que eso habría reforzado su argumento de que ella ni siquiera estaba en su habitación la noche de la presunta agresión.

"El tribunal inferior prácticamente desmanteló la defensa del señor Weinstein", dijo la abogada Jennifer Bonjean a los jueces de apelación durante los alegatos orales del 23 de abril.

David Glassman, quien representó al estado, señaló que cualquier aventura era irrelevante. "No se aplica a ninguna cuestión controvertida del caso", expresó.

Antes de su sentencia, Weinstein le dijo a la jueza que se trataba de una "historia inventada" de una mujer a la que nunca había conocido.

El jurado del juicio en Los Ángeles absolvió a Weinstein del cargo de agresión sexual contra una masajista y no logró llegar a veredictos en cargos relacionados con otras dos mujeres.

"Este no es el final del proceso de apelación. Tenemos la intención de solicitar revisión ante la Corte Suprema de California porque seguimos creyendo que errores legales significativos afectaron el proceso y ameritan una revisión adicional", dijo Engelmayer en su correo electrónico del viernes.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios del abogado de Chernyshova y de los fiscales de Los Ángeles sin recibir respuesta de momento.