Terremotos en Venezuela dejan al menos 920 muertos y miles de heridos

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Un inusual doble terremoto devastó Venezuela el miércoles, dejando al menos 920 muertos y 3.360 heridos, informaron las autoridades. Se teme que haya mucho más fallecidos.

Se ha reportado la desaparición de miles de personas. Algunos de los daños más graves y más víctimas se registraron en La Guaira, una región costera al norte de Caracas.

Dos terremotos consecutivos y su impacto

A continuación presentamos lo que conviene saber sobre los terremotos y la búsqueda de sobrevivientes:

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Dos terremotos en menos de un minuto

Los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la falla de San Sebastián, en la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Su intensidad fue una de las más fuertes que se haya percibido en el país sudamericano en más de un siglo.

El primer terremoto, de magnitud 7.2, se produjo al oeste de la localidad de Morón en la costa del Caribe, a unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas, y a una profundidad de 22 kilómetros (unas 14 millas).

El segundo, el sismo principal de magnitud 7.5, tuvo su epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón, a una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas).

Los terremotos consecutivos — conocidos como un "doblete sísmico" por sus similitudes en magnitud, tiempo y proximidad— fueron resultado de fallas de deslizamiento lateral a poca profundidad cerca del límite complejo de placas entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, según el USGS.

Respuesta oficial y situación humanitaria

Hay muchas personas muertas, heridas, sin hogar o desaparecidas

Es probable que el número de muertos en Venezuela aumente a medida que los equipos de rescate revisen edificios derrumbados por los terremotos. Desde entonces, miles de venezolanos que quedaron repentinamente sin hogar han acudido en masa a parques, plazas e incluso a los arcenes de autopistas bloqueadas, en busca de un lugar donde dormir.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez manifestó que las autoridades han desplegado equipos de rescate de otras partes del país hacia La Guaira, donde decenas de edificios se han desplomado.

La ciudad, a unos 165 kilómetros (103 millas) al este del epicentro del sismo de magnitud 7,5, es una "zona de desastre", declaró.

Civiles y autoridades sacaron a sobrevivientes de entre los escombros de concreto, algunos cubiertos de polvo y sangre. Familias sollozaban frente a viviendas destruidas.

Las familias comenzaron a pegar volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras que otras compartían listas manuscritas de nombres a medida que buscaban a quienes aún no han sido localizados.

Las fotos muestran las labores de rescate en todas las áreas devastadas por los terremotos.

Daños significativos en Caracas y más allá

En imágenes compartidas por familiares en Venezuela y en el extranjero pueden verse búsquedas desesperadas de seres queridos desaparecidos tras los terremotos.

Los movimientos telúricos destruyeron edificios en Caracas y provocaron evacuaciones incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1,700 kilómetros (1,050 millas) de distancia.

En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche acurrucadas en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

Algunas partes de la ciudad se quedaron sin electricidad y sin servicio de telefonía celular. El principal aeropuerto de Venezuela en Caracas sufrió daños y fue cerrado, el servicio del metro se suspendió y se cortó el suministro de gas natural.

Las clases también se cancelarán durante varios días, ya que las escuelas están siendo utilizadas como refugios y centros de acopio de donaciones.

En Guaira — el estado más afectado, apenas al norte de Caracas— las familias colocaron sábanas en un polvoriento campo de béisbol para reclamar su espacio, con sus pertenencias metidas en bolsas de plástico. Otras se refugiaron debajo de palmeras.

Rodríguez señaló que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados por los terremotos.

Ayuda internacional llega a Venezuela

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) ha lanzado una Exhortación de Emergencia por 50 millones de francos suizos (61 millones de dólares) para apoyar sus operaciones en Venezuela. Las primeras 17 toneladas métricas de suministros humanitarios partieron el viernes del centro humanitario regional de la IFRC en Panamá con destino al país sudamericano.

La Cruz Roja también está proporcionando apoyo de salud mental y psicosocial, servicios de agua potable y saneamiento, la distribución de artículos esenciales de socorro y asistencia con dinero en efectivo, y servicios de reunificación familiar y protección. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en diez países de América Latina han activado servicios de restablecimiento del contacto entre familiares para ayudar a localizar a parientes desaparecidos u obtener información sobre ellos.

Estados Unidos está enviando 150 millones de dólares en ayuda a través de Naciones Unidas y socios sin fines de lucro sobre el terreno. También está desplegando dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano con decenas de personas, perros de búsqueda y equipo de búsqueda. Además mandará transporte aéreo militar y apoyo de logística y salvamento de vidas.

La Unión Europea indicó el viernes que Chequia, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y los Países Bajos están enviando 520 efectivos para apoyar a Venezuela a través del mecanismo de protección civil del bloque. La UE también activó su servicio satelital Copernicus para proporcionar a los venezolanos imágenes satelitales y otros datos geoespaciales.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo el viernes por la noche que su gobierno ha enviado 2 millones de libras (2,6 millones de dólares) en ayuda humanitaria a Venezuela, junto con un equipo de búsqueda y rescate de 68 miembros, incluidos seis perros de búsqueda especializados. El Reino Unido también mandó un avión Voyager de la Fuerza Aérea, al igual que drones para ayudar a evaluar de forma segura los colapsos estructurales, identificar peligros y dirigir a los equipos de rescate.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó el viernes que el gobierno chino y la Sociedad de la Cruz Roja de China proporcionarán ayuda humanitaria de emergencia a Venezuela. Guo Jiakun añadió que el gobierno brindará más apoyo al país sudamericano cuando se le solicite.

Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva informó que estaba enviando a su ministro de Defensa a Venezuela para ayudar con las necesidades sobre el terreno. Más temprano el viernes, un avión KC-390 partió del aeropuerto internacional de Sao Paulo con decenas de bomberos y otro personal de apoyo, principalmente especialistas en telecomunicaciones. Un segundo avión tiene previsto partir el sábado con 100 purificadores de agua alimentados por energía solar, equipo para montar un hospital abierto, medicamentos y suministros médicos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India informó que dos aviones C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea india partieron el viernes por la mañana hacia Venezuela, llevando suministros de ayuda humanitaria y un equipo de búsqueda y rescate de 41 miembros. El despliegue incluye una fuerza de tarea médica, una unidad de hospital de campaña del ejército, 30 toneladas de suministros de socorro, 6 toneladas de medicamentos y equipo médico, y dos hospitales portátiles.

Italia indicó el viernes que un avión de la Fuerza Aérea partiría más tarde ese día con personal médico y miembros del servicio nacional de bomberos. El gobierno señaló que también está preparando un paquete de asistencia humanitaria, incluido un posible apoyo a través de organizaciones de la sociedad civil italiana que ya operan en Venezuela.

Turquía enviaría dos aviones de transporte militar A400M al país sudamericano el viernes. Uno llevará un equipo de búsqueda y rescate de 38 miembros y equipo, mientras que el otro transportará un equipo de ayuda humanitaria de 22 miembros.

Grupos de venezolanos en Estados Unidos se apresuran a organizar campañas de donación. Más de 770.000 venezolanos viven en ese país. Hay grandes comunidades en Florida, Texas y Utah.

Otro reto para la presidenta encargada de Venezuela

Los terremotos son otra crisis más para Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero después de que Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro. Este y su esposa, Cilia Flores, están encarcelados en la ciudad de Nueva York mientras aguardan ser juzgados por cargos de narcotráfico.

Rodríguez heredó un país que ha estado en agitación económica durante más de una década.

Muchos venezolanos rechazan la legitimidad de su movimiento político, mientras que algunos leales han cuestionado su liderazgo y su relación cada vez más cercana con Estados Unidos.