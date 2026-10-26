Reuniones en Teherán buscan evitar escalada entre Irán, Israel y EE.UU.

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EL CAIRO (AP) — Delegaciones de alto nivel de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía estaban en Teherán el lunes para reunirse con autoridades iraníes e intentar evitar que se reanuden los combates entre Irán, Israel y Estados Unidos, dijo el Ministerio iraní de Exteriores.

Reuniones diplomáticas para evitar conflicto

Las conversaciones se producen mientras muchos en Irán se preparan para el posible regreso a una guerra total, ya que dirigentes israelíes y estadounidenses han ido endureciendo sus amenazas ante las elecciones pendientes en ambos países, mientras los líderes iraníes se han mantenido desafiantes.

El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman; el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir; e Ibrahim Kalin, el jefe del servicio de inteligencia de Turquía, tenían previsto reunirse con los principales responsables de seguridad y negociadores de Irán para impulsar un acuerdo entre Teherán y Washington.

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La guerra en Yemen y los ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán contra Arabia Saudí también figuraban entre los temas sobre la mesa, según dos funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo a periodistas en la capital iraní que el orden del día de la reunión no estaba fijado, pero que "sin duda abordarán las amenazas más acuciantes para la seguridad regional".

Arabia Saudí señaló en un comunicado que las delegaciones esperaban encontrar "formas de reducir la escalada de tensiones, reforzar la seguridad regional y promover su estabilidad".

Mediadores qataríes estuvieron en Teherán el domingo, trabajando en coordinación con Estados Unidos, como parte de los esfuerzos en curso para reducir la escalada de tensiones regionales, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.

Pakistán y Qatar ayudaron a negociar un acuerdo en junio destinado a que Irán reabriera plenamente el estrecho de Ormuz al transporte marítimo, poniendo fin a un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y abriendo negociaciones sobre un acuerdo más amplio que abordara el programa nuclear de Irán. Sin embargo, el acuerdo se desmoronó rápidamente, ya que ambas partes reanudaron los ataques.

Tensiones y acusaciones entre Irán e Israel

Irán e Israel intercambian acusaciones

Ante la preocupación por una reanudación de los combates antes de las elecciones de Israel el martes y de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, Baghaei afirmó el fin de semana que Teherán no había cerrado la ventana de la diplomacia y que se estaban transmitiendo mensajes a Estados Unidos a través de intermediarios.

Con las negociaciones estancadas desde hace tiempo, dijo que Estados Unidos parece insistir en exigencias unilaterales y que el presidente Donald Trump y funcionarios estadounidenses utilizan repetidamente la expresión "rendición completa", algo que, según Baghaei, ningún iraní acepta.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su parte, reiteró el domingo su advertencia de que Irán o sus aliados podrían atacar antes de unas elecciones reñidas para perturbar la votación, citando información de inteligencia.

"El (ejército) está listo tanto para defender como para atacar", manifestó en un videocomunicado, y añadió: "Sufrirán golpes desproporcionados, mucho mayores de lo que pueden imaginar".

El Canal 12 de Israel informó la noche del domingo que Netanyahu y su jefe del Estado Mayor militar chocaron por una instrucción de Netanyahu para llevar a cabo una "acción" que el ejército cree que podría desencadenar rápidamente una reanudación del conflicto con Irán.

La oficina de Netanyahu describió después el reporte como "noticias falsas". En una publicación en X, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que los reportes sobre "grietas entre el liderazgo político y las FDI en relación con Irán son completamente infundados y falsos", empleando las siglas del nombre formal del ejército israelí.

"Declaro inequívocamente que no ha habido ninguna intención por parte de Israel de iniciar un ataque contra Irán antes de las elecciones en Israel", dijo Katz. "Dejamos claro que si Irán ataca a Israel, responderíamos con gran fuerza".

En Teherán, cuando se le preguntó si Irán estaba planeando ataques, Baghaei sólo dijo el lunes que "el régimen israelí es muy hábil a la hora de llevar a cabo operaciones de falsa bandera".

"La República Islámica de Irán no dudará en ejercer su derecho inherente a la autodefensa para proteger la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Irán" , dijo.

Conflicto en Yemen y ataques hutíes

Se amplía el frente en la guerra con Irán

Yemen se ha convertido en un frente cada vez más amplio en la guerra con Irán que comenzó en febrero, conforme los hutíes lanzan cada vez más ataques contra Arabia Saudí porque apoya al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que combate a los rebeldes.

El conflicto se ha intensificado desde que fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente y la coalición liderada por Arabia Saudí lanzaron ataques aéreos contra el Aeropuerto Internacional de Saná, en manos de los hutíes, en julio, lo que hizo añicos un acuerdo de alto el fuego de 2022 que en gran medida detuvo los combates en la guerra civil del país.

A primera hora del lunes, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo que el grupo rebelde había disparado misiles balísticos contra concentraciones militares y depósitos de armas pertenecientes a fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí en las provincias de Adén y Lahj. Afirmó que los ataques destruyeron equipo militar y provocaron bajas, pero no aportó pruebas. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

Mientras tanto, residentes en Saná, en manos de los hutíes, y en la costa del mar Rojo informaron de una serie de explosiones.

Los medios hutíes reportaron ataques aéreos contra un sistema de energía solar y un pozo de agua en Saná, pero no ofrecieron pruebas. En la ciudad portuaria de Moca, recientemente tomada por los hutíes, residentes dijeron que los cohetes impactaron varios edificios, incluido un hospital.

El canal Al-Masirah, dirigido por los hutíes, también informó de ataques en Saada, en el norte de Yemen, y en la provincia suroccidental de Taiz, donde los rebeldes y fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí combaten desde hace semanas.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí dijo que una operación en territorio controlado por los hutíes destruyó cinco túneles utilizados para almacenar misiles balísticos, cuatro lanzadores de misiles balísticos y otro depósito de misiles.