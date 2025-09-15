Denuncia Qatar a Israel en cumbre

DUBAI, EÁU.- El primer ministro de Qatar denunció a Israel el domingo mientras ministros de exteriores de naciones árabes y musulmanas se reunían para discutir una posible respuesta unificada al ataque de Israel en Doha, que tenía como objetivo el liderazgo del grupo armado palestino Hamás.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien también se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, hizo estos comentarios antes de una reunión el lunes de líderes de esas naciones.

Mohammed afirmó que Qatar seguía comprometido a trabajar con Egipto y Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás que ha devastado la Franja de Gaza. Sin embargo, dijo que el ataque israelí que mató a seis personas —cinco miembros de Hamás y un miembro de la fuerza de seguridad local de Qatar— representó “un ataque al principio mismo de la mediación”.

“Este ataque solo puede describirse como terrorismo de Estado, un enfoque seguido por el actual gobierno extremista israelí, que desafía el derecho internacional”, dijo el ministro. “La agresión israelí imprudente y traicionera se cometió mientras el Estado de Qatar estaba llevando a cabo negociaciones oficiales y públicas, con el conocimiento del propio lado israelí, y con el objetivo de lograr un alto el fuego en Gaza”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mohammed enfatizó que había llegado el momento de que hubiera consecuencias para los ataques de Israel en el Oriente Medio en general.

“Es hora de que la comunidad internacional deje de aplicar dobles estándares y castigue a Israel por todos los crímenes que ha cometido”, dijo el jeque en un video publicado posteriormente por el gobierno de Qatar desde la reunión a puerta cerrada.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, criticó por separado a Israel y advirtió que “el silencio ante un crimen... allana el camino para más crímenes”. No hubo una respuesta inmediata de Israel, que recibió al secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este fin de semana.