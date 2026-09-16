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Derriba OTAN dron sobre espacio aéreo de Lituania

Barco ruso dispara bengalas contra un helicóptero danés

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Derriba OTAN dron sobre espacio aéreo de Lituania
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      Vilna, Lituania.- Aviones de combate de la OTAN derribaron un dron que ingresó durante la noche en el espacio aéreo de Lituania, informaron funcionarios el martes, un día después de que el jefe de la alianza militar afirmó que los ataques cerca del territorio de OTAN no harían más que aumentar su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia.

      Funcionarios militares en Lituania, miembro de la OTAN, dijeron que esta es la primera vez que se derriba un dron en su espacio aéreo. 

      Funcionarios en países de la OTAN, incluidos Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Polonia, han acusado en las últimas semanas a Rusia de estar implicada en actos como incursiones de drones, sabotaje, incendios provocados y vigilancia de instalaciones de defensa y en aviones para usar un dron que llevaba explosivos. 

      Por separado, Dinamarca dijo el martes que a uno de sus helicópteros de la fuerza aérea se le disparó con bengalas mientras realizaba vigilancia de una fragata rusa en el mar Báltico.

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      Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, dijo que los incidentes en Lituania y Dinamarca no eran aislados, sino "parte de un patrón más amplio de agresión y provocación rusa contra Europa, poniendo a prueba nuestra preparación y nuestra determinación". "Rusia verá que nuestra determinación no hará más que fortalecerse", dijo.

      Dinamarca acusó a Rusia de lanzar bengalas a uno de sus helicópteros de la fuerza aérea en relación con una "cobertura fotográfica rutinaria" de una fragata rusa frente al puerto de Gedser, en el mar Báltico. "Esto es completamente inaceptable", escribió el Ministerio de Exteriores en X, señalando que el embajador ruso fue convocado por el incidente.

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