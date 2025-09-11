Derriba OTAN drones rusos en Polonia

WOHYN, Polonia.- Varios drones rusos cruzaron a Polonia en lo que funcionarios europeos describieron el miércoles como una provocación deliberada, lo que llevó a la OTAN a enviar aviones de combate para derribarlos. Un portavoz de la OTAN dijo que era la primera vez que la alianza enfrentaba una amenaza potencial en su espacio aéreo.

La incursión —que ocurrió durante una oleada de ataques del Kremlin contra Ucrania— y la respuesta de la OTAN rápidamente aumentaron los temores de que la guerra pudiera expandirse, un temor que ha ido creciendo en Europa a medida que Rusia intensifica sus ataques y los esfuerzos de paz no avanzan.

Polonia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la incursión de drones. La misión de Corea del Sur ante la ONU, que ocupa la presidencia del Consejo este mes, dijo que se estaba discutiendo la fecha.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que no tenía como objetivo Polonia, mientras que Bielorrusia, un cercano aliado de Moscú, indicó que rastreó algunos drones que “perdieron su rumbo”.

Sin embargo, varios líderes europeos dijeron que la incursión suponía una expansión intencional del asalto de Rusia contra Ucrania.

“La guerra de Rusia está escalando, no terminando”, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, periodistas en Bruselas. “Lo que Putin quiere hacer es ponernos a prueba. Lo que ocurrió en Polonia cambia las reglas” y debería resultar en sanciones más fuertes.

El espacio aéreo polaco ha sido violado muchas veces desde que Rusia emprendió una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero nunca a esta escalada en Polonia ni en ningún otro lugar del territorio de la OTAN.

Polonia dijo que algunos de los drones provenían de Bielorrusia, donde las tropas rusas y bielorrusas han comenzado a agruparse para ejercicios militares que comienzan el viernes.

No estaba claro por cuántos drones estuvieron involucrados. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo al parlamento que se registraron 19 violaciones durante siete horas, pero que la información aún se estaba recopilando. Autoridades polacas dijeron que se encontraron nueve sitios de impacto, algunos de ellos a cientos de kilómetros de la frontera.

“No hay absolutamente ninguna razón para sospechar que esto fue un error de corrección de rumbo o algo similar”, afirmó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al parlamento. “Estos drones fueron claramente puestos en este curso deliberadamente”.

Aviones de combate holandeses acudieron en ayuda de Polonia e interceptaron algunos drones. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, agradeció posteriormente al gobierno holandés “por la magnífica actuación de los pilotos holandeses al neutralizar” los drones.

La OTAN sesionó para comentar el incidente, que ocurrió tres días después del mayor ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania desde que comenzó la guerra.