¿Cuándo pagan el aguinaldo 2026 y cuánto me toca?

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Faltan pocos meses para que termine el año y, mientras se acerca una de las temporadas de compras más esperadas, el Buen Fin, también comienza a surgir una de las preguntas más frecuentes entre los mexicanos: ¿cuándo depositan el aguinaldo? Por lo que a continuación te lo decimos.

Cabe recalcar que, no todos recibirán el depósito al mismo tiempo. Algunos pensionados y jubilados, así como trabajadores del Gobierno, podrán comenzar a recibir esta prestación desde noviembre.

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El pago del aguinaldo 2026 tendrá diferentes fechas de entrega, dependiendo del régimen laboral o de pensiones al que pertenezcan los beneficiarios.Los primeros en recibir esta prestación serán los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes tienen contemplada la entrega de la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.Por su parte, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podrán comenzar a cubrir esta prestación a partir del 10 de noviembre, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).En cuanto a los empleados del sector privado, el panorama es distinto. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre y corresponder, como mínimo, a 15 días de salario por cada año de servicio.Cabe mencionar que algunas empresas ofrecen una cantidad mayor como parte de sus prestaciones internas.Asimismo, en determinados casos, el empleador y el trabajador pueden acordar que una parte del aguinaldo se entregue en enero, siempre que exista consentimiento mutuo. Es importante recordar que esta prestación debe pagarse en dinero, por lo que no puede sustituirse por vales, mercancías ni fichas.De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), todos los trabajadores formales tienen derecho a recibir aguinaldo, sin importar el tipo de contrato que tengan.Esta prestación contempla a empleados de planta, eventuales y sindicalizados, así como a comisionistas, vendedores y agentes de seguros.En el caso de las personas que trabajan bajo el esquema de honorarios, también existe la posibilidad de recibir aguinaldo, siempre que se cumplan ciertas condiciones que permitan acreditar una relación de subordinación laboral.Esto ocurre cuando el trabajador tiene un horario fijo, recibe supervisión directa y presta sus servicios para un solo patrón. Si no existen estas características, no necesariamente aplica la obligación de pagar esta prestación.Otro aspecto importante es que quienes hayan trabajado menos de un año también tienen derecho a recibir aguinaldo. En estos casos, el empleador debe entregar la parte proporcional al tiempo laborado, incluso si la persona ya no trabaja en esa empresa o actualmente presta sus servicios para otra compañía.Para conocer cuánto dinero debes recibir por concepto de aguinaldo, es necesario tomar en cuenta tu salario mensual y los días que establece tu contrato.Si trabajaste durante todo el año y tu empresa otorga los 15 días mínimos establecidos por la ley, el cálculo es sencillo.Primero debes dividir tu salario mensual entre 30, que corresponden a los días del mes. Después, el resultado se multiplica por 15. La cantidad obtenida será el monto mínimo que te corresponde.En caso de que tu contrato establezca más días de aguinaldo, únicamente tendrás que multiplicar tu salario diario por la cantidad de días que te ofrece la empresa.Por otro lado, si trabajaste menos de un año en la compañía o dependencia, el pago deberá calcularse de manera proporcional a los meses que hayas laborado.Para quienes comenzaron a trabajar durante el año y todavía no cumplen los 12 meses de servicio, el monto del aguinaldo será menor, pero esto no significa que pierdan el derecho a recibirlo.Por ejemplo, si trabajaste seis meses completos, te corresponde la mitad de los 15 días mínimos de salario establecidos por la ley.Para calcularlo, primero debes dividir tu salario mensual entre 30. Posteriormente, multiplicar esa cantidad por 15 y, finalmente, dividir el resultado entre dos, debido a que únicamente trabajaste la mitad del año.