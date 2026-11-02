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Cinthia Aparicio: ¿quién es el hombre con el que la relacionan?

Lunes, 2 de noviembre de 2026 14:04 | Espectáculos, Cultura y Estilos | CINTHIA-RELACION

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Alexis Ayala ha reanudado su vida sentimental y, mientras que el actor está en una relación, su exesposa, Cinthia Aparicio, se ha dicho feliz, pero sin pareja, sin embargo, una foto que, recientemente, circula en redes sociales, en la que posa tomada del antebrazo de un hombre, ha generado diferentes versiones, las cuales, aseveran que la actriz ya reanudó su vida amorosa, ¿quién es el hombre con el que se le relaciona?

Relación entre Cinthia Aparicio y Hugo Martínez Manterola

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En la fotografía, difundida por distintos portales de noticias, aparece Cinthia tomando uno de los brazos de Hugo Martínez Manterola, que, si bien, es una figura que no pertenece al mundo artístico, es muy conocido en las redes sociales, a través de su cuenta de Instagram profesional, Ganadería Antonio Manterola.

El negocio ganadero, de acuerdo a lo que el propio Hugo ha compartido en redes, fue creado por su abuelo materno, don Antonio, heredado a su padre y, ahora, a cargo de sí mismo; se trata de un criadero bovino, fundado en 1960, en donde las actividades se han realizado, durante toda la historia del emprendimiento, en la Hacienda Finca Arroyo "el Potrero", de la que, ahora, él se hace cargo.

Actividades de Cinthia Aparicio en la finca ganadera

Y, aunque Cinthia no ha confirmado ninguna relación y, en cambio, ha sido hermética, al ser cuestionada por ese tema, a inicios de septiembre compartió historias de Instagram, en la que trataba a algunas de las especies animales que son cuidadas y criadas en la Finca.

También hay un video, aún disponible en su cuenta de Instagram, en que aparece ordeñando una vaca, conviviendo con caballos y becerros y, en el que también contempla la naturaleza habitual de un ecosistema que se erige desenvuelve en pastizales y matorrales.

La Finca, según cuenta Martínez Manterola, está ubicada en Nautla, Veracruz y, entre los servicios que se encuentran, están los de venta de ejemplares, novillonas, semen, embriones y gestaciones de diferentes razas, como describe uno de los perfiles de Hugo.